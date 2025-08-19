S&P, ABD'nin Kredi Notunu AA+ Olarak Teyit Etti

S&P değerlendirmesi ve ekonomik görünüm

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti. Kısa vadeli kredi notu ise A-1+ olarak korunuyor.

Açıklamada, uzun vadeli kredi notunun görünümünün durağan olarak belirlendiği bildirildi.

S&P, durağan görünümün ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam edeceği, güvenilir ve etkili para politikası uygulamalarının sürdürüleceği, yüksek ancak artmayan mali açıkların net kamu borcundaki artışın temelini oluşturacağı ve borç tavanının 5 trilyon dolar artırılacağı yönündeki beklentileri yansıttığını aktardı.

Kuruluş, Donald Trump yönetiminin temel politika önceliklerini yansıtan önemli vergi ve harcama tasarısını Kongre'den geçirdiğini ve ABD'nin uluslararası ticaret rejimini elden geçirmeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, etkili tarife oranlarındaki artışla birlikte, vergi ve harcamalarda hem kesintiler hem de artışlar içeren son yasayla ilişkilendirilebilecek zayıf mali sonuçların tarife gelirleriyle dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

S&P ayrıca, yapısal olarak artan zorunlu faiz ödemeleri ve yaşlanmaya bağlı harcamalar nedeniyle net genel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100’üne yaklaşmasının beklendiğini kaydetti.