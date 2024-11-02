S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Türkiye'nin Kredi Notunda Pozitif Gelişme

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine yükseltti. Bu artış, Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kredi Notu Görünümü Durağan

durağan olarak belirledi. Bu durum, Türkiye'nin mali sağlığına dair daha olumlu bir perspektif sunuyor.