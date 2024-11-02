DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.379.740,94 -0,28%

S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye çıkararak görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 00:12
S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Türkiye'nin Kredi Notunda Pozitif Gelişme

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine yükseltti. Bu artış, Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kredi Notu Görünümü Durağan

durağan olarak belirledi. Bu durum, Türkiye'nin mali sağlığına dair daha olumlu bir perspektif sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Raporu
3
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı
4
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artıyor
5
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı
6
Toyota gemileri de fiyatları da yaktı! O modeline 669 bin TL'lik etiket koydu!
7
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de