S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Kuruluş, kredi notu görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi.

Türkiye Ekonomisinin Gelişimine Dair Değerlendirme

S&P, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı değerlendirmede uzun vadeli kredi notunun 'B+'dan 'BB-'ye çıkarıldığını ve 'B' olan kısa vadeli notun teyit edildiğini bildirdi. Kuruluşun açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunun önemli rol oynadığı vurgulandı. Bu politikalar, Türk yetkililerin döviz kurunu istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine ve finansal sistemi yeniden şekillendirmesine olanak sağladı.

Cari Açık ve Ekonomik Görünüm

Ayrıca, söz konusu açıklamada, Türkiye'nin tasarruf açığının daraldığı ve bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranında 2022'den beri kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüş ile gösterildiği ifade edildi. S&P, Türkiye'nin enflasyonu düşürme planlarına yönelik dengeli risklerin gelecek 12 ay içinde devam edeceğini belirtti.

Enflasyon ve Ücret Artışlarının Etkisi

S&P açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına olan güvenin yeniden tesis edilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği kaydedildi. Ancak, 2024 yılı için yaklaşık %44 tahmin edilen enflasyon oranının, hükümetin hedefinin üstünde olması, enflasyonla mücadele programı açısından bir risk teşkil ediyor. Ücret görüşmelerinin bu iki hedef arasında şekilleneceği öngörülüyor.

2028 Seçimlerinden Önce Mali Politikalar

S&P, ülkede 2028'e kadar planlı seçim olmamasının, mali politika sıkılaştırmaları için fırsat sunduğunu belirtti. Özel tüketimdeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisinde belirleyici olacağı ve reel GSYH büyümesinin 2025 yılında %2,3 olacağı öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, S&P, Türkiye'nin kredi notunu en son mayıs ayında 'B'den 'B+'ye çıkararak kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak belirtmişti.