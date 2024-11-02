DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.379.740,94 -0,28%

S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye çıkarırken, görünümü 'durağan' olarak belirledi. Ekonomik gelişmelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 00:53
S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Kuruluş, kredi notu görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi.

Türkiye Ekonomisinin Gelişimine Dair Değerlendirme

S&P, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı değerlendirmede uzun vadeli kredi notunun 'B+'dan 'BB-'ye çıkarıldığını ve 'B' olan kısa vadeli notun teyit edildiğini bildirdi. Kuruluşun açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunun önemli rol oynadığı vurgulandı. Bu politikalar, Türk yetkililerin döviz kurunu istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine ve finansal sistemi yeniden şekillendirmesine olanak sağladı.

Cari Açık ve Ekonomik Görünüm

Ayrıca, söz konusu açıklamada, Türkiye'nin tasarruf açığının daraldığı ve bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranında 2022'den beri kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüş ile gösterildiği ifade edildi. S&P, Türkiye'nin enflasyonu düşürme planlarına yönelik dengeli risklerin gelecek 12 ay içinde devam edeceğini belirtti.

Enflasyon ve Ücret Artışlarının Etkisi

S&P açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına olan güvenin yeniden tesis edilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği kaydedildi. Ancak, 2024 yılı için yaklaşık %44 tahmin edilen enflasyon oranının, hükümetin hedefinin üstünde olması, enflasyonla mücadele programı açısından bir risk teşkil ediyor. Ücret görüşmelerinin bu iki hedef arasında şekilleneceği öngörülüyor.

2028 Seçimlerinden Önce Mali Politikalar

S&P, ülkede 2028'e kadar planlı seçim olmamasının, mali politika sıkılaştırmaları için fırsat sunduğunu belirtti. Özel tüketimdeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisinde belirleyici olacağı ve reel GSYH büyümesinin 2025 yılında %2,3 olacağı öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, S&P, Türkiye'nin kredi notunu en son mayıs ayında 'B'den 'B+'ye çıkararak kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Raporu
3
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı
4
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artıyor
5
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı
6
Toyota gemileri de fiyatları da yaktı! O modeline 669 bin TL'lik etiket koydu!
7
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de