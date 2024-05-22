Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Destek ödemeleri saat 18:00 itibariyl ehesaplara geçecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Tarım destek ödemeleriyle ilgili önemli gelişmeler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tarımsal destek ödemesi alan vatandaşların ödemeleri bugün saat 18:00 itibariyle yapılacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı Yumaklı kimlik kartı numarası son hanesi 6-8 olan hak sahiplerinin ödemelerinin hesaplara geçeceğini açıkladı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı; 'Toplam 944 milyon 907 bin TL tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.'