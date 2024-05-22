Bist 100
10.896,65 0%
DOLAR
32,19 0,09%
EURO
34,9 -0,22%
ALTIN
2.460,6 -1,2%

Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Hak sahiplerine müjde! Ödemeler bugünden itibaren hesaplarda! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 18:09
Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Destek ödemeleri saat 18:00 itibariyl ehesaplara geçecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Tarım destek ödemeleriyle ilgili önemli gelişmeler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tarımsal destek ödemesi alan vatandaşların ödemeleri bugün saat 18:00 itibariyle yapılacak. 

tarımsal destek ödemeleri yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Yumaklı kimlik kartı numarası son hanesi 6-8 olan hak sahiplerinin ödemelerinin hesaplara geçeceğini açıkladı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı; 'Toplam 944 milyon 907 bin TL tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.' 

İLGİLİ HABERLER

Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Memur ve emekli zammı erken ifşa oldu! Maaşlar en az bu kadar olacak

Devlet bankalarında emekliye bayram öncesi destek! 5.000 TL tek çırpıda verilecek

Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı