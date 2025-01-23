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Sabancı Holding: Türkiye, Enerji Yatırımları İçin Cazip Bir Pazar

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:11
Sabancı Holding: Türkiye, Enerji Yatırımları İçin Cazip Bir Pazar

Uluslararası Yatırımcılar Türkiye'nin Potansiyelini Görüyor

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin büyüme hızı ve potansiyelini fark ettiğini vurguladı. Zaimler, "Her boyutuyla daha cazip hale gelmemiz lazım. Enerji, bu yönde büyük fırsatlar sunan sektörlerden biri," dedi.

Davos Zirvesinin Teması: Akıllı Çağda İşbirliği

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları'na katılan Zaimler, enerji arz güvenliği, temiz enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji yatırımlarının gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Büyüme Hızı Yavaşlıyor

Zaimler, WEF'in Küresel Enerji Dönüşüm Endeksi'ne referansla, "Yenilenebilir enerjide büyüme sürüyor ancak mevcut hız, geçen yıla kıyasla yavaşladı," şeklinde konuştu. Ayrıca, dünya genelindeki jeopolitik durumların enerji piyasalarını etkilediğini ve bu durumun yeni fırsatlar ve zorluklar doğurduğunu ifade etti.

Yeni Enerji Paradigması: Kritik Mineraller ve Yenilenebilir Enerji

Zaimler, enerji dönüşümünün yeni tanımlar gerektirdiğini belirtirken, kritik minerallerin de enerji ve elektrik tüketimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "özellikle bakır gibi mineraller, gelecekte çözümün bir parçası olacak," dedi.

Türkiye'nin Temiz Enerji Hedefleri ve Uluslararası Yatırımlar

Türkiye'nin jeopolitik konumu ve insan kaynağının tedarik zincirlerinde önemli bir avantaj sunduğunu söyleyen Zaimler, ülkede yılda 8 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi inşa etme hedefi için doğrudan yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Enerjisa Üretim'in Halka Arz Süreci

Zaimler, Enerjisa Üretim ile ilgili halka arz sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü ve şirketin büyümeye devam ettiğini açıkladı. "Enerjisa Üretim, halka arzdan bağımsız olarak büyümesini sürdürüyor," diye ekledi.

ABD Yatırımları Devam Edecek

Zaimler, ABD'deki yenilenebilir enerji yatırımları hakkında da bilgi vererek, "Teksas'ta 500 megavat kurulu gücümüz var ve bu kapasiteyi artırmayı planlıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz," dedi.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin...

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin...

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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