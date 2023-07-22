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Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak

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Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak
Temmuz ayının sonu yaklaşırken yeni kampanya kapıda. 3 Ağustos’a kadar başvuru yapan herkese bir hediye bulunuyor. İşte detaylar…

Bankalar tarafından kampanyalar her geçen gün artmaya ve paylaşılmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu açıklama ile 20 Haziran – 3 Ağustos arasında büyük kampanya kapıda. Digiturk üyeliği için geçerli olacak bu kampanyanın detayları ise açıklandı.

Hediye Verilecek

Ziraat Bankası 20 Haziran – 3 Ağustos arasında Digiturk üyelerine geçerli olacak bir kampanya başlattı. Digiturl.com.tr adresinden ya da 0212 4737373 telefon numarası ile Digiturk Sporun Yıldız Paketine aylık 149 TL başvurusunu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu kampanya yalnızca Digiturk Sporun Yıldızı alımları için geçerlidir. Ziraat banka kartı ya da kredi kartı ile bu paketi alan her vatandaşa 250 TL hediye edilecek. Aynı zamanda 12 aya kadar taksitlendirme seçeneği de bulunmaktadır.

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Kampanya Detayları Belli Oldu

Kampanya kapsamı dışındaki paketlere üyelik eklenilmesi faturalandırmaya yansıtılacaktır. 20 Haziran – 3 Ağustos tarihleri arasındaki kampanyadan kazanacağınız 250 TL ödülü ise 9 Ağustos tarihinde yüklenecektir.

İç Kurulum ve Aktivasyon Ücretsizdir

Kampanya şartlarının sağlanamama ya da iade durumlarına karşı verilmiş olan 250 TL ödülü geri alınacaktır.

Kampanyadan yalnızca bireysel ya da kurumsal Bankkart sahipleri yararlanacaktır.

Üye iş yerlerine ait olan kampanya tanımlı POS sistemi de kurulacaktır.

Ekonomi
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