Sadece 9 gün kaldı: İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapıyor

Son dönemlerde her alanda yapılan zamların etkisini bir nebze olsun azaltmak için bankalar sık sık harcama kampanyası düzenliyor. İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI 400 TL ÖDEME YAPACAK

Son dönemlerde bankalar harcama kampanyalarında birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Son müjde İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapacak. Bahsi geçen kampanyanın başvuruları 31 Ağustos tarihinde sona erecek. İş Bankası kampanyası market alışverişlerinde geçerli olacak.





31 Ağustos tarihine kadar Maximum kartlar ile anlaşmalı marketlerde tek seferde yapılan 500 TL ve üstü ikinci ve diğer alışverişler için 40 TL, toplam 400 TL MaxiPuan ödemesi yapılacak. Ek kartla yapılan alışverişler de kampanyaya dahil olacak. Kampanya katılımları asıl müşteri tarafından yapılacak ve puanlar asıl karta yüklenecek. Aynı gün yapılan farklı alışverişlerden sadece ilki kampanyaya dahil olacak. Banka tarafından düzenlenen diğer kampanyalarla birleştirme yapılmayacak. Kampanya süresince İş Bankası kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.