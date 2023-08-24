Sadece o kişiler başvurabilecek! 1,20 faizli konut kredisi başvuruları o tarihte açılacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen işbirliğiyle düşük faizli konut kredisi uygulaması hayata geçiriliyor. Özellikle ilk defa ev sahibi olmak isteyen bireyleri teşvik etmeyi amaçlayan bu yeni girişimle, konut sahibi olma hayali daha erişilebilir hale geliyor.

SÜPER KONUT KREDİSİ DETAYLARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı bir açıklamada, ev sahibi olma hayali kuranları desteklemek amacıyla düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti. Şu an itibarıyla, bu düzenlemelerin ayrıntıları belirginleşmeye başladı.

Yakın zamanda duyurulan "süper konut kredisi", kamu bankaları tarafından sunulacak ve özellikle ilk ev sahibi olma isteği olan bireyleri cezbetmeyi hedefliyor. Kredi süresi 180 ay (15 yıl) olarak planlanırken, faiz oranının yaklaşık yüzde 1,20 seviyelerinde olması amaçlanıyor. Bu düzenleme, hem sıfır hem de ikinci el konut alımlarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Son dönemde, konut kredisi faiz oranlarının Haziran ayında yüzde 18 gibi düşük seviyelerden başlamasına rağmen Ağustos ayında yüzde 35 gibi yüksek oranlara yükseldiği görülüyor. Bu yükselen faizler ve bankaların kredi sağlama konusundaki isteksizliği, konut satışlarını olumsuz etkiliyor.

Yeni konut kredisi kampanyasının, konut sektörünü canlandırması ve talebi artırması bekleniyor. Uygulamanın Ekim ayında hayata geçmesi planlanıyor.

Konut sektörünün canlanması ve ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin beklentilerini karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı "süper konut kredisi" düzenlemesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu kredi sayesinde, hem sıfır hem de ikinci el konutlar için cazip fırsatlar sunulması, ev sahibi olmayı düşleyen bireylerin ilgisini çekeceğe benziyor. Uzun vade seçeneği ve düşük faiz oranıyla öne çıkan bu kredi türünün Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu girişim, konut sektörüne olumlu bir ivme kazandırarak, gençlerin ve ailelerin hayalini kurduğu ev sahibi olma yolunda önemli bir destek olabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) işbirliği ile hayata geçirilen düşük faizli konut kredisi uygulaması, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen bireylere umut vaat ediyor. Bu yeni girişim, özellikle ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmış bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Kredi süresi 15 yıl olarak öngörülürken, yaklaşık yüzde 1,20 seviyesindeki faiz oranıyla dikkat çekiyor. Hem sıfır hem de ikinci el konutları kapsayan bu düzenlemenin Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylece, yüksek konut kredisi faizlerine karşı alternatif bir çözüm sunulması hedefleniyor, bu da konut sektöründe olumlu bir canlanma sağlamayı amaçlıyor.

Kredi faizlerinin yükseldiği bir dönemde, "süper konut kredisi" adıyla sunulan bu düzenleme, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak görünüyor. Uzun vadeli ödeme seçeneği ve düşük faiz oranıyla öne çıkan bu kredi, konut alımı yapmak isteyen bireyleri teşvik edebilir. Bu adımın, konut sektöründe durgunluğu aşarak talebi artırması ve gençlerin hayalini kurduğu ev sahibi olma isteğine destek olması bekleniyor.