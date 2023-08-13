Sadece sayılı günler kaldı! En düşük emekli maaşına 6.750 TL ayar: Emeklinin bayramı erken geliyor! Tek yapılması gereken...

Yüksek promosyon tutarları kazancınızı arttırırken İş Bankası'na taşıyanlara yüksek promosyon imkanı sunuldu. Kampanya detayları maaş miktarınıza göre çeşitli ek ödeme imkanları elde edilirken yalnızca 7 gün içerisinde başvuru yapanlar paraya para demeyecek.

Emeklilere sunulan emekli promosyon miktarları, emekli maaşlarının belirli aralıklarla belirleniyor. Aylık maaşı 7.500 TL ve 10 bin TL arasındakilere 6.750 TL ek ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Aynı zamanda ek ödemeyle beraber toplamda 14.250 TL ödeme yapılacaktır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşınızı 3 yıl süreyle İş Bankası'ndan almayı taahhüt edilmesi gerekiyor.





Promosyon tutarları, ödeme aracılığıyla yönlendirilen tüm emekli maaşlarında 1 aylık tutar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Haciz ve nafaka kesintisi olanların düşürüldükten sonraki promosyon ödemeleri 3 yıl boyunca belirli oranlarda peşin olarak gerçekleşir. 3 iş günü içerisinde hesaplara geçirilerek yeni emekli maaşı alacak olanların ödemelerinde promosyonlar esas alınır.