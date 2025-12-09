Şadi Özdemir OSB Yöneticileriyle Buluştu — Nilüfer'de Sanayi-Kent İş Birliği

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle bir araya gelerek sanayi-kent ilişkisini, sürdürülebilir büyümeyi ve ortak çalışma alanlarını masaya yatırdı. Toplantıda, güçlü ve dengeli bir Nilüfer için kurumsal iş birliğinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve toplantı ayrıntıları

Buluşma, Nilüfer Belediyesi Halk Evinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) ile Beşevler Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri katıldı. Başkan Özdemir’e toplantıda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun ve Emre Karagöz eşlik etti.

Sanayinin kent içindeki rolü

Toplantıda konuşan Şadi Özdemir, sanayinin kentin ekonomik ve toplumsal yapısındaki yerine dikkat çekti. Özdemir, sanayi olmadan üretim, istihdam ve küresel rekabetin mümkün olmayacağını belirterek Nilüfer’in mevcut sanayi yapısını güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Enerji maliyetleri, girdi fiyatları ve insan kaynağı gibi konuların sanayide sürdürülebilirliği zorladığını ifade etti.

Ticaret kökenli bir isim olduğunu ve geçmişte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği yaptığını hatırlatan Başkan Özdemir, sahadaki sorunlara hakim olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin yaklaşımını ise eşit, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı olarak tanımladı.

İletişim, teknik başlıklar ve ortak projeler

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, OSB’lerle yürütülen ziyaretlerin sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre planlandığını vurguladı ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ile istişare mekanizmasının düzenli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Emine Aksoy da ruhsat süreçleri, denetimler, kaçak yapılaşma, ilan ve reklam vergileri ile elektrik ve havagazı tüketim vergilerine ilişkin mevzuatın karşılıklı değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca ortak proje alanları ve teknik süreçlerde yaşanan başlıkların birlikte ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

Periyodik toplantı kararı ve takvim

Toplantı sonunda, sanayi bölgeleriyle yapılacak istişare toplantılarının iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Buna göre bir sonraki toplantının 10 Şubat’ta Hasanağa OSB’de, ardından 11 Nisan’da NOSAB’ta yapılması planlandı.

Nilüfer’de yüksek yaşam kalitesini korurken üretim ve istihdamı sürdürülebilir şekilde desteklemenin öncelikler arasında olduğu vurgulanarak, kurumsal iletişim ve ortak projelerle kentin hem yerel hem de ulusal düzeyde cazibesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

