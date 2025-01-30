Sağlık Turizmi Sektörü Yeniden Yapılandırılıyor: Ömer Bolat Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Turizminin Yeniden Yapılandırılması Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Turizminin Yeniden Yapılandırılması Toplantısı'nın yapıldığını duyurdu. Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantının detayları, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlendi.

Sağlık Turizmi İçin Yeni Hedefler

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sağlık ve ekonomik açıdan en önemli sektörlerinden biri olan sağlık turizminin yeniden yapılandırılması ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi çok önemlidir" dedi. Ülkenin küresel medikal turizm pazarında önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Bolat, "Sahip olduğumuz potansiyeli daha etkili bir şekilde kullanmalıyız. Bu durum, hizmetler ihracatımıza da olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Heal in Türkiye Projesi

Bakan Bolat, 2022 yılı itibarıyla hayata geçirilen 'Heal in Türkiye' sektörel ihracat portalının sağlık turizmine olumlu etkiler sağlayacağını belirtti. Bakanlık olarak, sağlık turizmi alanında hizmet veren firmaların uluslararası pazarlara açılması, markalaşması ve kurumsal alt yapılarının geliştirilmesi için destek vereceklerini kaydetti.

Uluslararası Tanıtım ve Sinerjik Pazarlama

Bolat, sağlık turizmi sektörünün ihracat odaklı tanıtımının yapılması ve markalaştırılması noktasında da gerekli desteklerin sağlanacağını sözlerine ekledi. Hedeflerinin yurt dışında sinerjik pazarlama faaliyetlerini artırmak olduğunun altını çizen Bakan Bolat, bu çalışmaların sağlık turizmi sektöründe önemli bir ivme kazanacağını ifade etti.