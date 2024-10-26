SAHA EXPO 2023: Savunma Sanayisinde İhracat Sözleşmeleriyle Dolu Bir Başarı

SAHA EXPO'da Önemli Anlaşmalar İmzalandı

SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO 2023 etkinliğinde, toplam 133 anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaların toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolara ulaştı. Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaların 4 milyar 332 milyon doları ihracat sözleşmesi olarak kaydedildi," dedi.

Gelişen Savunma Sanayi

Bayraktar, SAHA EXPO'nun son gününde basın toplantısı düzenleyerek, etkinliğin büyüklüğüne değindi. İlk etapta 10 bin metrekare alanla başlayan fuarın, bu yıl 90 bin metrekarelik bir alana yayıldığını vurguladı. Katılımcı firma sayısının 1478 olduğunu belirten Bayraktar, bunlardan 766'sının yabancı, 712'sinin ise yerli firmalar olduğunu ifade etti.

Uluslararası Katılım ve Anlamı

Fuara 121 ülkeden katılım sağlandığını belirtirken, 5 farklı kıtadan 27 bakan ve 35 ülkeden 178 alım heyetinin ziyaret ettiğini belirtti. Bayraktar, ayrıca fuarda 22 bin 467 işletmeden görüşmelerin gerçekleştirildiğini, 100 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezdiğini kaydetti.

Teknolojik Gelişim ve Sürdürülebilirlik

Baykar, Türkiye'nin son 20 yıl içinde savunma sanayi alanında büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, "Bu başarının sürdürülmesi için hem yerli hem de uluslararası işbirliklerinin önemine" dikkat çekti. Bu amaçla SAHA İstanbul'un, savunma ve havacılık sektöründe maliyet etkin, sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Son olarak, Bayraktar, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, şehit olan savunma sanayi çalışanlarına rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun son gününde SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun son gününde SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.