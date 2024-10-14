Sahra Altı Afrika'nın Ekonomik Büyüme Tahminleri Düştü

Dünya Bankası'ndan Sahra Altı Afrika'ya İlişkin Büyüme Tahmini

Dünya Bankası, Sahra Altı Afrika bölgesi için bu yılki ekonomik büyüme tahminini, nisan ayında öngörülen %3,4'ten %3'e düşürdü. Banka, bu kararını, bölge ekonomisine dair hazırlanan "Afrika'nın Nabzı" raporunda açıkladı.

Ekonomik Büyüme Düşüşte

Banka, raporunda Sahra Altı Afrika'daki ekonomik büyümenin "düşük viteste" seyrettiğini vurguladı. Tahminlere göre, bu yıl büyüme hızı %2,4 seviyesindeki 2023 yılından itibaren, özel tüketim ve yatırımdaki artışla %3'e yükselecek. 2025 ve 2026 yıllarında ise bu oran %4'e ulaşması bekleniyor.

Sudan'daki Çatışmaların Etkisi

Büyüme tahminindeki düşüş, Sudan'daki silahlı çatışmaların yol açtığı ekonomik dengesizliklerden kaynaklanıyor. Bu çatışmalar, devlet kapasitesinin azalmasına ve insanların zorunlu göç etmesine neden oldu. Bu durumun gıda güvenliği üzerinde de olumsuz etkileri olduğu ifade ediliyor.

Enflasyon ve Borç Yükü

Raporda, 2023'teki %7,1 olan enflasyon oranının 2024'te %4,8'e gerileyeceği öngörülüyor. Ancak artan borç yükü, mali konsolidasyon üzerindeki ilerlemeyi zorlaştırmakta. Çatışma ve iklim değişikliği, bölgenin büyüme beklentileri üzerinde kısıtlayıcı etkiler yaratıyor.

Yoksul Ülkelerdeki Mali Kırılganlık

Dünya Bankası'nın diğer bir raporu, en yoksul 26 ülkenin son 20 yılın en zor koşullarıyla karşılaştığını belirtiyor. Bu ülkelerin, doğal afetler ve diğer şoklara karşı giderek daha kırılgan hale geldiği; kamu borcunun GSYH'ye oranının %72 ile 18 yılın zirvesine ulaşması dikkat çekiyor.

Kapsayıcı Büyüme İçin Eğitim Önerisi

Ekonomik istikrarın sağlanmasının ve bölgedeki iş gücünün daha iyi becerilerle donatılmasının kapsayıcı büyüme için önemli olduğu ve eğitimin dönüştürülmesi gerektiği ifade ediliyor.