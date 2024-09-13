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Sahte Yetkili Servislere 18 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, son iki yılda sahte yetkili servislere toplamda 18 milyon lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:31
Sahte Yetkili Servislere 18 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan Ciddi Ceza Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi koruma amacı doğrultusunda yaptığı denetimler ile sahte yetkili servislere son iki yılda toplamda 18 milyon lira idari para cezası kesmiştir.

Denetimlerin Sürekliliği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yetkili servis hizmetinden faydalanmak isteyen tüketicilerin sahte firmalar tarafından mağdur olmalarını önlemek için denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen bu denetimlerde, Reklam Kurulu tarafından da incelemeler yapılmaktadır.

Suç Duyuruları ve Yaptırımlar

Açıklamada, denetimlerde suç unsuru barındıran uygulamaların tespit edilmesi durumunda, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Bakanlık, yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilere bazı önemli hususları hatırlattı:

  • Tüketiciler, markaların yetkili servis bilgilerine ulaşmak için www.servis.gov.tr adresinden yararlanabilir.
  • Arama motorlarında çıkan servislerin reklamlarına aldanmayıp, özellikle üretici veya ithalatçının web sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri önemlidir.
  • Şikayetlerini ise CİMER ya da Bakanlık'ın resmi internet sayfasındaki ihbar mekanizmasını kullanarak iletebilirler.

Bakanlık, sahte yetkili servislere karşı yapılan denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve gerekli tüm yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

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