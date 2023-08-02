Şaka yapmıyoruz bu fiyat gerçek! Ayda 1843 TL taksitle TOKİ konut kampanyası başlatıldı!

Seçim sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada müjdeli haber verildi. TOKİ, 1842 TL taksitle ev satışı başvurularının başlayacağını duyurdu. Ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsat, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...





TOPLU KONUT İDARESİ MÜJDELİ HABERİ AÇIKLADI

Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detaylar henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, TOKİ'nin uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunacağı kesinleşti. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 1842 TL gibi düşük taksitlerle ev sahibi olmanın avantajını yakalayacaklar.

TOKİ, uzun süredir pek çok kişiye uygun fiyatlarla konut sağlama amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açıklanan müjde ile birlikte, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğuyor. İşte diğer ayrıntılar..





Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve hangi şartlarla gerçekleşeceği hakkında daha fazla bilgi henüz yok, ancak TOKİ'nin internet sitesi ve yetkilileri tarafından yakın zamanda detayların paylaşılması bekleniyor. Ev almak isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak için güncel bilgileri takip etmekte fayda var. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin uygun taksit seçenekleri ile hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaklar.

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ), önemli bir müjde verdi. Ankara için yapılan açıklamada, 1842 TL taksitle ev satışı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, 42 ilde de yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle konut satışları gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin konut başvuru şartları arasında, başvurulan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilde nüfusa kayıtlı olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibi, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından herhangi birinin daha önce TOKİ'den konut almamış olmalı ve tapuda kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil konutunun olmaması gerekiyor. Aylık hane halkı geliri ise 34.000 TL'yi aşmamalıdır. Bu gelirin içinde, gıda, yol ve diğer tüm yardımlar da dikkate alınmaktadır. Aynı hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir, birden fazla başvuru yapıldığında başvurular geçersiz sayılır.

42 ilde düzenlenecek TOKİ konut kampanyasında, 550 bin liradan başlayan fiyatlarla konut satışları gerçekleştirilecek. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük illerde de uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Bu kampanya, konut ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak için TOKİ'nin internet sitesini ve yetkililerinin açıklamalarını takip etmek önemlidir. Bu sayede, başvuru tarihleri ve şartları hakkında güncel bilgilere ulaşabilir ve ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşabilirsiniz. TOKİ'nin uygun taksit seçenekleri ve uygun fiyatlarla sağladığı konutlar, birçok vatandaşın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'da 1842 TL taksitle ev satışının gerçekleşeceği duyuruldu. Ev fiyatlarının 442 bin 160 liradan başladığı belirtiliyor. Başvurular 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve TOKİ'nin resmi internet sitesinden takip edilebilecek. Diğer illerde de benzer başvuru duyurularının yapılacağı belirtilerek, uygulamaları ücretsiz indirerek haberdar olma imkanı sunuluyor.