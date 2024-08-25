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Sakarya'da Otomotiv Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Sakarya, 7 ayda 120 bin 690 araç üreterek otomotiv ihracatında önemli bir rol oynadı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:05
Sakarya'da Otomotiv Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Sakarya'da 7 Ayda 120 Bin 690 Taşıt Üretildi

Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli bir merkez olma özelliğini sürdürerek, yılın ilk yedi ayında toplam 160 bin 965 taşıt üretti. Bu üretimin %74,9'u yani 120 bin 690 aracı, dünya pazarlarına ihraç edilmiştir.

Ekonomiye Sağlanan Katkı

Ülke ekonomisine 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Sakarya, otomotiv sektörü açısından Türkiye'de 7. sırada yer alıyor. Ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen toplam dış satış, 3 milyar 655 milyon 928 bin dolara ulaşmıştır.

Otomotiv Sanayisi Verileri

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye genelinde yılın 7 ayında üretilen 853 bin 704 taşıttan 591 bin 397'i yurtdışına gönderilmiştir. Sakarya, ürettiği taşıtların %18,4'ünü ve ihracatın %20,4'ünü üstlenerek sektördeki önemli yerini korumaktadır.

Günlük Üretim Rakamları

Sakarya'da, Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticiler, toplamda 160 bin 965 araç üretmiştir. Bu da günde ortalama 756 aracın banttan indiği anlamına geliyor.

Önde Gelen Üreticiler

Üretimde lider konumda bulunan Toyota, bu süreçte 129 bin 480 otomobil üreterek 110 bin 074'ünü yurt dışına satmıştır. Otokar ise 3 bin 58 araç üretirken, bunlardan 1271’ini ihraç etmiştir. TürkTraktör, 28 bin 427 traktör üreterek 9 bin 345'ini dış pazaralara göndermiştir.

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