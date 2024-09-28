Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, sektörün geleceğine ışık tutacak önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Organizasyonu üstlenen Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi, iki gün boyunca katılımcılara sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi sundu.

Akademisyenlerden Sektör İçin Değerlendirmeler

Arama Konferansı'nın moderatörlüğünü üstlenen İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdemir, AA muhabirine verdiği demeçte, mobilya sektörünün karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Önemli Konular Masaya Yatırıldı

Konferansın dört oturumunda, nitelikli insan kaynağı sorunları ve çözümüne yönelik stratejiler üzerinde duruldu. Prof. Dr. Akdemir, "Eğitim reformu, mobilya sektörünü yüksek katma değerli üretime yönlendirecektir. Bu bağlamda, meslek liselerine ve meslek kazandırma eğitimine yönlendirme yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim Reformu ile Gelecek Aydınlanacak

Akdemir, orta ve uzun vadede eğitimde gerçekleştirilecek reformların bu sorunun üstesinden gelinmesinde kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Geleceğin mobilyacılarını yetiştirecek alanlar, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarıdır.” şeklinde konuştu.

Meslek Liselerine Teşvik ve Destek Gerekiyor

Donanımlı insan kaynağının yetişmesi için meslek liselerine yönelik teşvikler sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Akdemir, "Mobilya temalı meslek yüksekokulları ve meslek liselerinin açılması bu anlamda kritik öneme sahip." dedi.

Raporların İlgili Kuruluşlara Sunulması Planlanıyor

Toplantıda dile getirilen tüm görüşlerin kayıt altına alındığını belirten Akdemir, oluşturulacak raporun önceliklerle birlikte ilgili kurumlardaki yetkililere sunulacağını ifade etti. “Rapor, sektörün hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğine dair net ve öncelikli cevaplardır.” diye ekledi.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.