DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Sakarya'da düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi'nde sektör sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:43
Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, sektörün geleceğine ışık tutacak önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Organizasyonu üstlenen Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi, iki gün boyunca katılımcılara sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi sundu.

Akademisyenlerden Sektör İçin Değerlendirmeler

Arama Konferansı'nın moderatörlüğünü üstlenen İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdemir, AA muhabirine verdiği demeçte, mobilya sektörünün karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Önemli Konular Masaya Yatırıldı

Konferansın dört oturumunda, nitelikli insan kaynağı sorunları ve çözümüne yönelik stratejiler üzerinde duruldu. Prof. Dr. Akdemir, "Eğitim reformu, mobilya sektörünü yüksek katma değerli üretime yönlendirecektir. Bu bağlamda, meslek liselerine ve meslek kazandırma eğitimine yönlendirme yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim Reformu ile Gelecek Aydınlanacak

Akdemir, orta ve uzun vadede eğitimde gerçekleştirilecek reformların bu sorunun üstesinden gelinmesinde kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Geleceğin mobilyacılarını yetiştirecek alanlar, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarıdır.” şeklinde konuştu.

Meslek Liselerine Teşvik ve Destek Gerekiyor

Donanımlı insan kaynağının yetişmesi için meslek liselerine yönelik teşvikler sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Akdemir, "Mobilya temalı meslek yüksekokulları ve meslek liselerinin açılması bu anlamda kritik öneme sahip." dedi.

Raporların İlgili Kuruluşlara Sunulması Planlanıyor

Toplantıda dile getirilen tüm görüşlerin kayıt altına alındığını belirten Akdemir, oluşturulacak raporun önceliklerle birlikte ilgili kurumlardaki yetkililere sunulacağını ifade etti. “Rapor, sektörün hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğine dair net ve öncelikli cevaplardır.” diye ekledi.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir...

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir...

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir...

Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı. Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın Uçuş Gelişmelerini Değerlendirdi
2
Sakarya'daki Mobilya Sektör Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi
3
Baykar'ın Bayraktar AKINCI TİHA'sı TOLUN IIR ile Başarılı Atış Testi Gerçekleştirdi
4
O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son
5
Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez
6
Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Düzenlenecek
7
Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse