Şakkadanak Necmettin altın bombasını patlattı! Altın almak isteyenleri vazgeçiren tahmin

Yıllar öncesinde Ahmet Hakan'ın programına katılan Profesör Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel, "Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle beraber hedef noktası olmuştu. Bunun üzerine sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ekonomist Batırel, altın piyasaları hakkında yaptığı paylaşım olay oldu.

GRAM ALTIN 1650 TL

Necmettin Batırel yaptığı açıklamalarda altının düşüşe geçtiği müjdesini verdi. Ons altın 1960 dolarda tutunurken 1935 dolara düşüş yaşanacak. Gram altın ise 1715 TL olurken 1650 seviyelerine dönebileceği hakkında tahminlerini açıkladı.





ŞAKKADANAK DOLAR SATILIR

Doların 3.50 TL olduğu zamanlarda Batırel ve Demirtaş katıldığı programda söylediği sözlerle olay oldu. O zamanki durumu değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel, 10 milyar dolar şakkadanak satarım, şaşırır millet ifadelerini kullanırken hiç beklemedikleri bir hareketle beraber 'Demek ki rezervleri varmış' yorumlarının yapılacağına işaret etti.

Hakan'ın dolar düşer mi? sorusuna ise kesinlikle düşecek yanıtını veren Batırel, yavaş düşüşler yaşanırken Merkez Bankası'nın pili biterken devamından 10 milyar daha satılır yetmezse 20 milyar yorumlarında bulunarak dikkatleri üzerine çekti.