DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yeni Yıla Ortak Akılla Hazırlanıyoruz

Murzioğlu, 2025 yılının son Meclis toplantısında 2022-2025 Stratejik Planı'nın tamamlandığını, 2026-2029 planında sona yaklaşıldığını ve yeni yılı ortak akılla karşılayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:09
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yeni Yıla Ortak Akılla Hazırlanıyoruz

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu: Yeni yıla ortak akılla hazırlanıyoruz

Meclis toplantısı ve stratejik plan çalışmaları

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2025 yılının son Meclis toplantısında 2022-2025 Dönemi Stratejik Planı’nın tamamlandığını ve 2026-2029 Dönemi Stratejik Planı hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı.

Toplantı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında yürütüldü. Murzioğlu, iki meclis toplantısı arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamlı biçimde değerlendirdi ve odanın yürüttüğü çalışmaların altını çizdi.

KOBİ’lere yönelik bilgilendirme programları

Murzioğlu, KOBİ’lere yönelik önemli bir program düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: "KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katılımı ve bizzat anlatımıyla, KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Bilgilendirme Programı’nı odamızda gerçekleştirdik." Aralık ayı boyunca benzer nitelikte birçok bilgilendirme ve istişare toplantısına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Aralık ayı: İhracat, dijitalleşme ve sanayi dönüşümü

Aralık ayında ihracatın finansmanı, dijitalleşme ve sanayide dönüşüm konularında yoğun programlar yürütüldüğünü vurgulayan Murzioğlu, ihracat finansmanı ve 2025-2026 makroekonomik görünümüne dair toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Murzioğlu ayrıca KURGAN Semineri ile Sanayide Dönüşüm Buluşmalarını üyelerin yoğun katılımıyla düzenlediklerini, dijital mali sistemin yeni döneminin tüm yönleriyle değerlendirildiğini aktardı.

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması

Toplantıda Murzioğlu, "Bizim için büyük bir onurdu" dediği Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması'na katılımlarını da anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünde, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programın TBMM 2. Binası’nda gerçekleştirildiğini belirtip, Samsun’dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden Ankara’ya uzanan yolculuğun şehrin tarihsel sorumluluğunu hatırlattığını ifade etti.

Üyelerin talepleri Bakan Işıkhan’a iletildi

Murzioğlu, TOBB Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptıkları toplantıya da değindi: "Üyelerimizden gelen talepleri bizzat Sayın Bakanımıza iletme imkânı bulduk." Görüşmede iş gücü maliyetleri, sosyal güvenlik primleri, tekstil sektöründe istihdam kaybı, özel eğitim destekleri, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve İŞKUR uygulamaları gibi başlıkların gündeme taşındığını aktardı.

Yeni yıl mesajı

Konuşmasını yeni yıl mesajıyla sonlandıran Murzioğlu, "Geride bıraktığımız yıl itibarıyla 2022–2025 Dönemi Stratejik Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yeni dönem stratejik planımız için de sona yaklaştık. 2026–2029 Dönemi Stratejik Planımızı, ortak akılla oluşturulmuş güçlü bir yol haritası olarak yeni yılda hayata geçireceğiz." dedi ve başta oda, şehir ve ülke olmak üzere refah, huzur ve barış diledi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, 2025 YILININ SON...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, 2025 YILININ SON MECLİS TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, 2022-2025 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI’NIN TAMAMLANDIĞINI, 2026-2029 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI HAZIRLIKLARINDA İSE SONA GELİNDİĞİNİ AÇIKLADI. MURZİOĞLU, “YENİ YILA ORTAK AKILLA BELİRLENMİŞ GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASIYLA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ. HEP BİRLİKTE, ODAMIZIN KURUMSAL HAFIZASINDA İZ BIRAKACAK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM” DEDİ.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, 2025 YILININ SON...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti
2
Kocaeli'de Yeni Berber Fiyat Tarifesi Açıklandı — Ocak 2026'da Yürürlükte
3
KTO Başkanı Selçuk Öztürk: 2026 Ekonomide "Umut Yılı" Olacak
4
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yeni Yıla Ortak Akılla Hazırlanıyoruz
5
TZOB: 2025'te Market ve Üreticide En Fazla Artan Ürün Limon
6
Palandöken'den Yeni Yıl Mesajı: Esnafımıza Bol Kazanç ve Bereket
7
Salihli'de Kışlık Sebzelerde Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Aralıksız Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları