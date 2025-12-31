Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yeni Yıla Ortak Akılla Hazırlanıyoruz

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu: Yeni yıla ortak akılla hazırlanıyoruz

Meclis toplantısı ve stratejik plan çalışmaları

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2025 yılının son Meclis toplantısında 2022-2025 Dönemi Stratejik Planı’nın tamamlandığını ve 2026-2029 Dönemi Stratejik Planı hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı.

Toplantı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında yürütüldü. Murzioğlu, iki meclis toplantısı arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamlı biçimde değerlendirdi ve odanın yürüttüğü çalışmaların altını çizdi.

KOBİ’lere yönelik bilgilendirme programları

Murzioğlu, KOBİ’lere yönelik önemli bir program düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: "KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katılımı ve bizzat anlatımıyla, KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Bilgilendirme Programı’nı odamızda gerçekleştirdik." Aralık ayı boyunca benzer nitelikte birçok bilgilendirme ve istişare toplantısına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Aralık ayı: İhracat, dijitalleşme ve sanayi dönüşümü

Aralık ayında ihracatın finansmanı, dijitalleşme ve sanayide dönüşüm konularında yoğun programlar yürütüldüğünü vurgulayan Murzioğlu, ihracat finansmanı ve 2025-2026 makroekonomik görünümüne dair toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Murzioğlu ayrıca KURGAN Semineri ile Sanayide Dönüşüm Buluşmalarını üyelerin yoğun katılımıyla düzenlediklerini, dijital mali sistemin yeni döneminin tüm yönleriyle değerlendirildiğini aktardı.

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması

Toplantıda Murzioğlu, "Bizim için büyük bir onurdu" dediği Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması'na katılımlarını da anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünde, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programın TBMM 2. Binası’nda gerçekleştirildiğini belirtip, Samsun’dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden Ankara’ya uzanan yolculuğun şehrin tarihsel sorumluluğunu hatırlattığını ifade etti.

Üyelerin talepleri Bakan Işıkhan’a iletildi

Murzioğlu, TOBB Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptıkları toplantıya da değindi: "Üyelerimizden gelen talepleri bizzat Sayın Bakanımıza iletme imkânı bulduk." Görüşmede iş gücü maliyetleri, sosyal güvenlik primleri, tekstil sektöründe istihdam kaybı, özel eğitim destekleri, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve İŞKUR uygulamaları gibi başlıkların gündeme taşındığını aktardı.

Yeni yıl mesajı

Konuşmasını yeni yıl mesajıyla sonlandıran Murzioğlu, "Geride bıraktığımız yıl itibarıyla 2022–2025 Dönemi Stratejik Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yeni dönem stratejik planımız için de sona yaklaştık. 2026–2029 Dönemi Stratejik Planımızı, ortak akılla oluşturulmuş güçlü bir yol haritası olarak yeni yılda hayata geçireceğiz." dedi ve başta oda, şehir ve ülke olmak üzere refah, huzur ve barış diledi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

