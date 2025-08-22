DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

Sanal Bahis Bayilerine 'Uyum Görevlisi' Zorunluluğu: Hazine ve Maliye'den Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanal ortamda faaliyet gösteren bahis bayilerine uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi; bankalar için uyum yükümlülüğü artırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:27
Sanal Bahis Bayilerine 'Uyum Görevlisi' Zorunluluğu: Hazine ve Maliye'den Yeni Düzenleme

Sanal Bahis Bayilerine 'Uyum Görevlisi' Zorunluluğu Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler

Bakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliklerle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yükümlülükler artırıldı.

Kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülük düzeyleri sektörel nitelikleri dikkate alınarak yükseltildi; bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına alındı.

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, artık uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.

Atama, yetkilendirme ve geçiş süreci

Yönetmelikte, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenecek prosedürler ve bu kişilerin yetkilendirilme süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, mevcut görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci öngörüldü.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİLTAR-II ile Gümrük Kapılarında Teknoloji Gücü: Kamu Zararı Önledi
2
Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Rekoru: AR-GE, Tasarım ve TGB'lerde Hızlı Artış
3
Küresel Sigorta Devlerinin Piyasa Değeri 8 Ayda 57,3 Milyar Dolar Azaldı
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Antrepo Düzenlemesi: Yatırım Şartları ve Ücret Şeffaflığı
5
1+0 (Stüdyo) Daire İzni: Kiralarda Düşüş ve Sektörde Canlanma Beklentisi
6
Ormanlara 6 Ayda 10,9 Milyar Lira Harcandı — OGM 2025 Raporu
7
Yapı Ruhsatı 2025 2. Çeyrekte %47,4 Arttı — TÜİK Verileri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım