Sanal Bahis Bayilerine 'Uyum Görevlisi' Zorunluluğu: Hazine ve Maliye'den Yeni Düzenleme

Sanal Bahis Bayilerine 'Uyum Görevlisi' Zorunluluğu Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler

Bakanlığın hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliklerle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yükümlülükler artırıldı.

Kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülük düzeyleri sektörel nitelikleri dikkate alınarak yükseltildi; bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına alındı.

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, artık uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.

Atama, yetkilendirme ve geçiş süreci

Yönetmelikte, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenecek prosedürler ve bu kişilerin yetkilendirilme süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, mevcut görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci öngörüldü.