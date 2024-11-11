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Sanayi Üretim Endeksi Eylülde Aylık %1,6 Artış Gösterdi, Yıllık %2,4 Azaldı

Eylül ayında sanayi üretiminde %1,6 aylık artış, yıllık %2,4 azalış kaydedildi. TÜİK verileriyle detaylar burada.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:18
Sanayi Üretim Endeksi Eylülde Aylık %1,6 Artış Gösterdi, Yıllık %2,4 Azaldı

Sanayi Üretimi Eylülde Aylık %1,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi eylül ayında aylık bazda %1,6 artış gösterirken, yıllık bazda %2,4 azalma yaşandı.

Yıllık Değişimler

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına nazaran eylülde %2,4 azalış kaydetti. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın eylül ayına göre %5,3, imalat sanayi sektörü endeksi ise %2,5 oranında geriledi. Ancak, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 artış sağladı.

Aylık Performans

Eylülde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, önceki aya kıyasla %1,6 artış gösterdi. İncelenen alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %1,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise %1,8 oranında arttı. Buna karşın, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

Revize Edilen Veriler

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde güncellemeler yaptı. Yeni verilerle sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları detaylı bir şekilde sunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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