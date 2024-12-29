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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GAP Eylem Planı ile 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bakan Kacır, GAP Eylem Planı ile 198 projeye toplam 496 milyar lira aktaracağını ve 570 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GAP Eylem Planı ile 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

GAP Eylem Planı ile 570 Bin Yeni İstihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni GAP Eylem Planı kapsamında 198 projeye, 2024-2028 döneminde toplam 496 milyar lira kaynak aktaracaklarını açıkladı. Kacır, bu planın 570 bin kişiye istihdam sağlamasını hedeflediğini söyledi.

GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı

GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz‘ın katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Bakan Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda tüm bölgeleri kalkınma sürecine dahil ettiklerini belirtti.

Organize Sanayi Bölgeleri ve İstihdam

Kacır, bölgede 9 ilde 20 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını ve bu sayede 360 binden fazla ek istihdam sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, yatırım teşvik sistemiyle 15 bin 400 yatırımın önünü açarak 710 bin vatandaşa istihdam sağlanacağını belirtti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da toplam 40 binin üzerinde istihdam oluşturduklarını vurguladı.

Tarım ve Su Yönetimi Projeleri

Bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılması amacıyla devreye alınan Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, toplamda 318 bin dekar alanı sulamaya açacak. Kacır, önümüzdeki yıl itibarıyla 49 bin kişiye istihdam sağlayacak daha fazla sulama alanı açılacağını açıkladı.

Yeni Projeler ve Hedefler

Kacır, GAP Bölgesini gıda ambarı haline getirerek çiftçilerin doğru hasat süreleri ve gübre miktarlarını belirlemelerine yardımcı olacak GAP Hassas yazılımını hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, tarımda ve hayvancılıkta verimliliği artıracak projelere 2028 yılına kadar 70 yeni projenin tespit edileceğini ifade etti.

Turizm ve Ekonomik Büyüme Programları

Bölge için 19 milyar lira bütçeli Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı ile altyapı güçlendirilerek, turizm destinasyonları oluşturulacak. Bakan Kacır, bölgedeki turizm etkinliğini yükseltmek için eğitimler verileceğini ve yatak kapasitesinin artırılacağını duyurdu.

Kacır, toplamda tahsis edilen kaynaklarla birlikte GAP Eylem Planı sayesinde kişi başına düşen yıllık gelirde 49 bin lira artış beklediklerini vurguladı. "Bereketli Hilal'in yıldızı daha güçlü parlayacak,” dedi. Hedef, bölgenin, ülkedeki ekonomik ve ticari faaliyetlerin merkezine dönüşmesi.

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