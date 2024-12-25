Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yeni İstihdam Fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu alımın detayları merakla bekleniyor.

Buna göre, bakanlık, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın alım gerçekleştirecek.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Yerler

İstihdam edilecek personel, Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli illerinde avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.

Başvuru Süreci

Adaylar, 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecekler.

Adayların mezuniyet bilgileri, Kariyer Kapısı Sistemi'ne otomatik olarak yüklenecek. Ancak bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların, belgelerini manuel olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.

Yerleştirme Süreci

Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları pozisyonlar ve nitelikler dikkate alınarak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere gerçekleştirilecektir. Ancak, KPSS'den alınan yüksek puan, bu pozisyonlara yerleştirme için tek başına yeterli olmayacaktır.