Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yüzlerce Yeni Yatırım Talebi

OSB'lerde Yatırım Taleplerinde Patlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) uygulamaya alınan şeffaf ve hızlı tahsis sürecinin ilk sonuçlarını paylaştı.

Bakan Kacır'ın Açıklamaları

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talebinin geldiğini belirtti. İlk hafta verilerine dair şu bilgileri verdi:

56 OSB'de 170 yatırım yeri için tahsis yapıldı.

5 OSB'de 31 yatırım yeri için ön tahsis başvurusu alındı.

Toplamda 133 OSB'de 1484 yatırım yeri için tahsis işlemleri sürüyor.

Yatırımların Hızlanması

Kacır, bu süreçle sanayi yatırımlarını hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı: "Attığımız bu adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz."