Sanayide Enerji Verimliliği ile 2,8 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Sanayide Enerji Verimliliği ile Tasarruf Sağlandı

Enerji Verimliliği Derneği Başkan Ahmet Erdem'in verdiği bilgilere göre, Türkiye'de sanayide enerji verimliliği uygulamalarıyla 2009'dan bu yana 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı ve 594 bin ton karbondioksit eşdeğeri emisyonunun önüne geçildi.

AA muhabirinin, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında derlediği verilere göre, Türkiye'de Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında bu süre zarfında 665 proje desteklendi ve yaklaşık 535 milyon lira hibe verildi. Geçen yıl yalnızca 137 projeye yaklaşık 80 milyon lira hibe verilmiş, bu desteklerle 318 milyon lira yatırımı desteklenerek 542 milyon lira tasarruf sağlanmıştır.

Bu yatırımlar sayesinde işletmelerin enerji tüketimlerinin azaltılması hedeflenmekte, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile daha rekabetçi bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu desteklerin Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması beklenmektedir.

VAP Teşviklerinde Artış

Erdem, yaptığı açıklamada, enerji verimliliğine yönelik yatırımların hem enerjide dışa bağımlılığı azaltma hem de ekonomik kalkınma ve istihdama katkı sağladığını belirtti. Geçtiğimiz yıl bakanlıkların destek programlarında önemli reformlar gerçekleştirildi.

2009'dan bu yana arz güvenliğini güçlendiren, dışa bağımlılığı azaltan, çevreyi koruyan ve emisyon azaltımına destek olan enerji verimliliği yatırımlarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından VAP ve gönüllü anlaşma teşvik programları ile destek verilmektedir. 2024'ten itibaren kapsamlı mevzuat düzenlemeleri ile, VAP teşvik programı kapsamındaki destekler proje başına 10 kat artırılarak 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkarılmıştır.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Erdem, büyük ölçekli sanayi işletmelerine yönelik Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın devreye alındığını belirtti. Bu program, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan yatırımları desteklemektedir.

Karbon fiyatlandırma mekanizmaları sayesinde verimli tüketimin ön plana çıkacağını ifade eden Erdem, 2025'te mecliste gündeme gelmesi beklenen İklim Değişikliği Kanunu ile emisyon salımı yüksek sektörlerin emisyon ticaret sistemine dahil edileceğini ve enerji dönüşümü yatırımlarının hacminin genişleyeceğini belirtti.

Erdem ayrıca, düzenlenen yarışmalarla sanayicilerin daha verimli çözüm önerilerini geliştirmelerinin teşvik edildiğini ve 11 projenin ödüllendirildiğini aktardı. Yarışmaların amacı enerji kaynaklarının daha verimli kullanımını teşvik ederek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamaktır.