SANTEK Heyeti Yalova OSB'yi İnceledi: İş Birliği ve Yatırım Olanakları

SANTEK heyeti, Yalova Makine İhtisas OSB'de fabrika gezisi ve sunumlar yaparak üniversite-sanayi iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:24
SANTEK Heyeti Yalova OSB'de İnceleme

Saha ziyareti, fabrika turu ve iş birliği değerlendirmeleri

Yalova Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) heyeti, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde saha ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette heyet, öncelikli olarak OSB katılımcılarından Yaşalar Çelik İşleme ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. üretim tesislerini gezerek üretim süreçleri hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Yalova OSB yönetimi tarafından yapılan sunumda bölgenin mevcut durumu, yatırımcı profili ve yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı ve sanayi ile teknoloji alanındaki iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Görüşmelerde özellikle üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayi odaklı tez çalışmalarının artırılması, üniversite öğrencilerinin sanayi kuruluşlarında staj ve dönemsel çalışma eşleştirmelerinin yaygınlaştırılması ile öğrencilerin yenilikçi projelerinin sanayicilerce desteklenmesi konuları üzerinde istişare edildi.

Yapılan saha gezisi ve sunumlar, Yalova OSB'nin sanayi ekosistemindeki çalışmalarının yerinde görülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sağladı. Bölgenin gelişim süreci ve potansiyel iş birliği alanları detaylı şekilde ele alındı.

