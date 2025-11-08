Şap Aşısı Uyarısı: Sat-1 Varyantı ve Aşılama Şart

Prof. Dr. Sezgin Şentürk, Sat-1/Sat-2 serotipleri ve hızla değişen varyantlar nedeniyle şap aşılamasının zorunlu olduğunu, aşı sürecinin korunma için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:06
Şap Aşısı Uyarısı: Sat-1 Varyantı ve Aşılama Şart

Şap Aşısı Uyarısı: Sat-1 Varyantı ve Aşılama Şart

Virüsün yapısı ve Türkiye'deki serotipler

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Şentürk, şap hastalığına yol açan virüsün diğer viral etkenlerden çok farklı bir yapıya sahip olduğunu, çok hızlı bir şekilde kendisini değiştirebilen ve güncelleyen bir virüs olduğunu belirtti.

Şentürk, Türkiye’deki şap vakalarının Afrika kökenli Sat-1 ve Sat-2 serotiplerinden kaynaklandığını ve şu anda Sat-1’in aktif durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca hastalığın toplam 7 serotipi bulunduğunu hatırlattı.

İlk karşılaşma ve ağır etkiler

Afrika kökenli serotiplerin ülkeye ilk girişiyle hastalığın etkisinin özellikle şiddetli hissedildiğini belirten Şentürk, Sat-1 ile hayvanların daha önce karşılaşmamış olmasının hastalığın ağır seyretmesine yol açtığını söyledi. Kuzu ve buzağılarda kalp kası hasarına bağlı ani ölümler görüldüğünü aktardı.

Ağız, ayak ve memelerde oluşan lezyonların ardından verim kayıpları, tırnak lezyonlarına bağlı kalıcı topallık ve zorunlu kesimler gibi sonuçların üreticiler için büyük ekonomik kayıp oluşturduğunu vurguladı.

Aşıyla ilgili yanlış algılar ve koruyuculuk

Şentürk, aşıların hastalık yapıcı değil, aksine koruyucu olduğunu belirterek, aşı sonrası ortaya çıkan klinik belirtilerin sıklıkla virüsün kuluçka dönemine bağlı olabileceğini anlattı. Şap virüsünün kuluçka dönemi genellikle 3–6 gün olup, bazen 14–21 güne kadar uzayabildiğini söyledi. Bu nedenle aşılandığı sırada hayvanların zaten virüsle enfekte olmuş olabileceğini kaydetti.

İlk doz aşıdan 10 gün sonra kısmi koruma başladığını, üç–dört hafta sonra uygulanan ikinci dozdan sonra ise 21 gün içinde tam bağışıklığın oluşmaya başladığını belirterek, aşılama zamanlaması ve uygun serotip seçiminin önemini vurguladı.

Alt varyant endişesi ve bağışıklık yetersizliği

Üreticilerden gelen "uygun zaman ve aralıkta aşı yaptırdım ancak birkaç ay sonra hastalık görüldü" şikayetlerine değinen Şentürk, bunun muhtemel nedenlerinin alt varyantlar veya hayvanlarda immün sistemi zayıflığına yol açan sorunlar olabileceğini söyledi. Şap virüsünün hızlı değişim gösterdiğini ve bir serotipe karşı elde edilen bağışıklığın yeni bir varyanta karşı koruyuculuk sağlamadığını vurguladı.

Kontrol çağrısı: Sektörün ortak sorumluluğu

Şentürk, sürekli kendini yenileyen bu virüsle mücadelede ülkeye gelen enfeksiyon dalgalarına karşı daha etkin bir müdahale gerektiğini söyledi. Hayvan hareketleri, salgının boyutu, saha gözlemleri ve kontrol çalışmaları dahil olmak üzere sektör paydaşlarının taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF....

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SEZGİN ŞENTÜRK, ŞAP HASTALIĞINA YOL AÇAN VİRÜSÜN, DİĞER VİRAL ETKENLERDEN ÇOK FARKLI BİR YAPIYA SAHİP, ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KENDİSİNİ DEĞİŞTİREBİLEN VE GÜNCELLEYEN BİR VİRÜS OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ŞU ANDA EĞER AŞILARI ZAMANINDA VE UYGUN SEROTİPLE YAPILMASINA RAĞMEN HASTALIK OLUŞUYORSA TAHMİNİMİZ YENİ VARYANTLARLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞ OLABİLİRİZ AÇIKÇASI" DEDİ.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF....

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytin Hasadı Başladı — Marmarabirlik 70 Bin Ton Alım ve 50 Milyon Dolar İhracat Hedefi
2
AKİB, Köln'de Yatırım Forumu ile Kayserili İş İnsanlarını Buluşturdu
3
Alaplı’da Üretilen Pelet Sobalar Dünya Pazarında
4
ABD Ticari Ham Petrol Stoklarında 2 Milyon Varil Azalma
5
Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız
6
Demirci'de İlk Safran Hasadı: Çiftçi 150 Gram Elde Etti

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet