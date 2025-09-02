Şap Hastalığı Kontrolünde: Hayvan Pazarları Kademeli Olarak Yeniden Açılıyor

Bakan Yumaklı: Aşılama ve tedbirlerle yayılım kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan hayvan pazarlarının kademeli şekilde yeniden açılmaya başlandığını duyurdu.

Yumaklı, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

SAT-1 serotipine karşı hızlı müdahale

Yumaklı, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1 ile karşılaşıldığını belirterek, Bakanlıkça hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı. Şap Enstitüsü tarafından söz konusu yeni serotipe yönelik etkin aşının kısa sürede üretildiğine dikkat çekildi.

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış ve hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatılmıştı. Bu süreçte, enstitü tarafından üretilen 14 milyon doz aşının 81 ilde sahaya sevk edildiği bildirildi.

Hayvan pazarlarının yeniden açılma süreci

Yumaklı, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından; Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da hayvan pazarlarının yeniden açıldığını aktardı.

Bu hafta ise Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere 14 ilin daha pazarlarının açıldığını belirten Yumaklı, "Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir." dedi.

Yumaklı, aşılama çalışmalarındaki başarı oranlarının artmasıyla diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılacağını, bu kapsamda önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki pazarların açılmasının planlandığını vurguladı.

İddialara yanıt: Aşının hastalık yaydığı iddiası asılsız

Bakanlık yetkilileri, sahada büyük fedakârlıkla çalışan veteriner hekimlerin aşılamayı sürdürdüğünü belirterek, üreticilerin emeğini ve ülke hayvancılığının geleceğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Şap aşısının hastalığı yaydığı veya etkisiz olduğu yönündeki iddiaların ise asılsız olduğu ifade edildi.