DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Şap Hastalığı Kontrolünde: Hayvan Pazarları Kademeli Olarak Yeniden Açılıyor

Bakan İbrahim Yumaklı, SAT-1 serotipine karşı 14 milyon doz aşının sahaya sevk edildiğini ve 38 ilde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:10
Şap Hastalığı Kontrolünde: Hayvan Pazarları Kademeli Olarak Yeniden Açılıyor

Şap Hastalığı Kontrolünde: Hayvan Pazarları Kademeli Olarak Yeniden Açılıyor

Bakan Yumaklı: Aşılama ve tedbirlerle yayılım kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan hayvan pazarlarının kademeli şekilde yeniden açılmaya başlandığını duyurdu.

Yumaklı, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

SAT-1 serotipine karşı hızlı müdahale

Yumaklı, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1 ile karşılaşıldığını belirterek, Bakanlıkça hızlı şekilde harekete geçildiğini açıkladı. Şap Enstitüsü tarafından söz konusu yeni serotipe yönelik etkin aşının kısa sürede üretildiğine dikkat çekildi.

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış ve hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatılmıştı. Bu süreçte, enstitü tarafından üretilen 14 milyon doz aşının 81 ilde sahaya sevk edildiği bildirildi.

Hayvan pazarlarının yeniden açılma süreci

Yumaklı, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından; Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da hayvan pazarlarının yeniden açıldığını aktardı.

Bu hafta ise Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere 14 ilin daha pazarlarının açıldığını belirten Yumaklı, "Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir." dedi.

Yumaklı, aşılama çalışmalarındaki başarı oranlarının artmasıyla diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılacağını, bu kapsamda önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki pazarların açılmasının planlandığını vurguladı.

İddialara yanıt: Aşının hastalık yaydığı iddiası asılsız

Bakanlık yetkilileri, sahada büyük fedakârlıkla çalışan veteriner hekimlerin aşılamayı sürdürdüğünü belirterek, üreticilerin emeğini ve ülke hayvancılığının geleceğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Şap aşısının hastalığı yaydığı veya etkisiz olduğu yönündeki iddiaların ise asılsız olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
133 OSB'de 1484 Yeni Yatırım Yeri Sanayicilere Sunuldu
2
ABD'de İnşaat Harcamaları Temmuzda Yüzde 0,1 Azaldı
3
İlaç Sektöründe Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı
4
Antalya'da Lüks Mücevher Fuarı Açıldı
5
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Cevap: Raporlar Sadece Savcılığa İletildi
6
ABD Hazinesi İlk Çeyrek Borçlanma Tahminini 815 Milyar Dolara Düşürdü
7
Almanya'da İmalat Sektöründeki Gerileme Yılın Başında Yavaşladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter