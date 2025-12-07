Sarıgöl'de Bağda Kalan Üzümler Aile Bütçesine Can Suyu Oluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, hasat sonrası dalda kalan üzümleri pekmez, sirke ve üzüm köftesine dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:33
Hasat sonrası dalda kalan salkımlar, pekmezden sirkeye kadar değerlendiriliyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan bağlarda, dalında kalan üzümler ailece toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları dolaşan üreticiler, dallarda kalan salkımları toplayıp evde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor. Bu uygulama hem israfı engelliyor hem de aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

Üzüm üreticisi Serhat Akkaya şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl sezonu bitirdik. Bağların içinde kalan üzümleri ailece toplayıp evimizde pekmez, sirke ve üzüm köftesi olarak değerlendirmekteyiz. Buradan elde edilen gelir de aile ekonomimize destek olmaktadır."

