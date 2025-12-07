Sarıgöl'de Bağda Kalan Üzümler Aile Bütçesine Can Suyu Oluyor

Hasat sonrası dalda kalan salkımlar, pekmezden sirkeye kadar değerlendiriliyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan bağlarda, dalında kalan üzümler ailece toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları dolaşan üreticiler, dallarda kalan salkımları toplayıp evde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor. Bu uygulama hem israfı engelliyor hem de aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

Üzüm üreticisi Serhat Akkaya şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl sezonu bitirdik. Bağların içinde kalan üzümleri ailece toplayıp evimizde pekmez, sirke ve üzüm köftesi olarak değerlendirmekteyiz. Buradan elde edilen gelir de aile ekonomimize destek olmaktadır."

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜRETİCİLER, HASAT SONRASI DALDA KALAN ÜZÜMLERİ TOPLAYARAK PEKMEZDEN SİRKEYE BİRÇOK ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜP AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR