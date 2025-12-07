Sarıgöl'de Yağmura Rağmen Üzüm Hasadı Sürüyor - Red Globe ve Sultaniye

Sarıgöl'de Yağmur ve Çamura Rağmen Üzüm Hasadı Sürüyor

Red Globe ve Sultaniye çeşitleri kesintisiz toplanıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler ve tarım işçileri, yağmurun oluşturduğu çamura rağmen üzüm hasadını aksatmadan sürdürüyor. Red Globe ve Sultaniye kesimleri tüm zorluklara rağmen devam ederken, hasat edilen üzümler çevre illere gönderiliyor.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadı, yağmur ve çamura rağmen aralıksız sürüyor. Son günlerde etkili olan yağışların bağ yollarını çamurla kaplamasına rağmen tarım işçileri kesim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Örtü altında yetiştirilen Red Globe ve Sultaniye üzüm çeşitlerinin hasadını yapan işçiler, yağmurluk ve çizme kullanarak zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ferdi Karakuş ise fiyatlar ve sevkiyatla ilgili olarak şunları söyledi: "Yurt içi üzüm işi yapıyorum ve her gün kesime çıkıyoruz. Red Globe üzümün kilosu 50 TL, Sultaniye üzümün kilosu ise 40 TL. Yağmur yüzünden toprak çamur olsa da işçilerimiz gerekli önlemleri alarak hasadı aksatmıyor. Üzümlerimizi günlük olarak kamyonumuza yükleyip Aydın ve Isparta’ya gönderiyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlık yapıyor."

Sarıgöl ve çevresinde üzüm alım ve sevkiyatının, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir tempo ile sürdüğü bildirildi.

