Sarıyer'de 62 Üreticiye 112 Bin Fide Dağıtıldı

Sarıyer'de 62 üreticiye 112 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sebze Fidesi Temini Programı" kapsamında Sarıyer'de faaliyet gösteren 62 üreticiye destek sağlandı. Program, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nde, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dağıtım detayları

Program çerçevesinde, "2025 yılı Sarıyer Örtü Altı ve Açıkta Yetiştiricilik İçin Kışlık Sebze Projesi" kapsamında 52 dekar alanda üretim yapılmak üzere üreticilere 52 bin kıvırcık, 30 bin brokoli, 30 bin karnabahar fidesi ile 15 kilogram roka, 5 kilogram ıspanak ve 10 kilogram maydanoz tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamı ve bütçe

Proje, Sarıyer'in yanı sıra Çatalca, Beykoz ve Eyüp ilçelerinde de uygulanıyor. Bu ilçelerle birlikte çiftçilere toplamda 160 bin fide ve 30 kilogram tohum verildi. Projenin bütçesi 466 bin 200 lira olup, bu tutarın %75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandı.

Ayrıca "Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden" projesi kapsamında Şile ve Çekmeköy ilçelerindeki çiftçilere 285 bin kıvırcık, brokoli, kırmızı lahana ve karnabahar fidesi dağıtıldı.

Parıldar'ın üretim planlaması ve çağrısı

Suat Parıldar, programda üretim planlamasının önemine dikkat çekti. Parıldar, üretim planına göre ekim yapan çiftçilere desteğin iki katı uygulanacağını belirterek örnek verdi: "2026 sezonu için 1 dekar kanola ya da ayçiçeği üretimi yapana üretim planlamasına göre üretim yapıyorsa dekarı 930 liraya çıkıyor, bir dekar arpa buğday üretimi yapana 806 liraya çıkıyor."

Parıldar ayrıca, bir tarım arazisinin iki yıl üst üste tarımsal faaliyette kullanılmaması durumunda devlet eliyle kiraya verileceğini, alınacak kira bedelinin mülk sahiplerinin hesabına yatırılacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Alacağımız kira bedelini de mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Üretimin yüzyılında, üreticinin yüzyılında bizim hedefimiz, ekilmemiş bir karış tarım arazisi kalmasın. Siz üretmeye devam ettiğiniz sürece biliniz ki her daim emrinizdeyiz."

Tarım sigortasını da çiftçiler için "güvenli bir liman" olarak nitelendiren Parıldar, "Ben üreticilerimizin hepsini tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sayım ve kayıt çağrısı

Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu yıl gerçekleştirilen "Genel Tarım Sayımı"na değinerek, ilçe müdürlüklerinde sayım ofislerinin bulunduğunu ve çiftçilere gelen mesajlara başvurmaları gerektiğini söyledi. Sayımda sorulacak sorular arasında "Ne üretiyorsunuz?", "Ne kadar alanda üretiyorsunuz?", "Hangi parsel sizin?" gibi bilgiler olduğunu belirtti ve sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini aktardı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtların 31 Aralık'a kadar devam ettiğini hatırlatan Parıldar, "Kayıt olmayı ihmal etmeyin. Çiftçi Kayıt Sistemi kolaylaştı. Artık nerede üretiyorsanız beyanınızla beraber biz bu üretimi kayıt altına alabiliyoruz. Aldığımız taktirde de size desteği, emeğinizin karşılığını aktarmaya çalışıyoruz." çağrısında bulundu.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sarıyer'de faaliyet gösteren 62 çiftçiye, 52 dekar alanda üretim yapılmak üzere 112 bin fide ile roka, ıspanak ve maydanoz tohumu temin edildi.