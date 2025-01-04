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Sarp Sınır Kapısı'nda Aralık Ayında Rekor Tır Geçişi

25 Aralık'ta Sarp Sınır Kapısı, 1430 tır geçişi ile rekor kırdı; toplamda ise Aralık'ta 37,615 tır geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:10
Sarp Sınır Kapısı'nda Aralık Ayında Rekor Tır Geçişi

Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişleri Yaşandı

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı, Aralık ayı itibarıyla tır geçişlerinde tarihi bir rekora imza attı. Sarp Mülki İdare Amirliği'nden alınan verilere göre, toplam 37,615 tır bu ay içerisinde sınır kapısını geçti.

Yıl Sonunda Yoğunluk Arttı

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye'nin Kafkaslara en büyük kara kapısı olarak, yıl sonunda artan ihracat ve transit geçişler nedeniyle yüksek bir yoğunluk yaşadı. Aralık ayında sınır kapısından yapılan geçişler, çıkış yönünde 22,024, giriş yönünde ise 15,591 tır ile toplam 37,615 oldu.

Günlük Tır Geçişlerinde Tarihi Rekor

Aralık ayında günlük ortalama tır geçiş sayısı, çıkış yönünde 710 ve girişte ise 503 olarak kaydedildi. Ancak 25 Aralık, 876 çıkış ve 554 giriş ile toplam 1,430 tır geçişine ulaşarak, Sarp Sınır Kapısı'nın faaliyete geçtiği 1988 yılından bu yana en yüksek günlük geçiş rakamı oldu.

Artış Trendleri

2024 tır geçişleri, bir önceki yıl ile kıyaslandığında, çıkış yönünde %5,5 ve giriş yönünde ise %3,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş...

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş yaptı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş...

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş yaptı.

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