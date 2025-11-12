Satarız.com ile tekelleşmeye meydan okuyan Uşaklı işadamı Sezer Ateş

Türkiye’de ilan sektöründeki tekelleşme tartışmaları sürerken, Uşaklı işadamı Sezer Ateş sektöre alternatif olarak Satarız.comu hayata geçirdi. Platform, galerici, emlakçı ve bireysel ilan verenler için yüksek maliyetlere karşı çözüm iddiasıyla dikkat çekiyor.

Kuruluş gerekçesi ve ilk hedefler

Ateş, sektördeki dengesizliği vurgulayarak şunları söyledi: "Malum sayfaların tekelleşmiş duruma gelmesi, sektörde ciddi bir boşluk oluşturdu. Tekelleşmenin verdiği özgüvenle, galericiye, emlakçıya ve hatta bireysel ilan veren vatandaşa bile istedikleri fiyatı dayatır hale geldiler. Artık birilerinin bu gidişata ‘dur’ demesi gerekiyordu. Biz de elimizi taşın altına koyduk ve Satarız.com’u bu anlayışla kurduk."

Henüz dört aylık bir girişim olmalarına rağmen platformun hızlı bir büyüme gösterdiğini belirten Ateş, "Biz kimsenin rakibi değiliz, çözüm ortağıyız." diyerek sektörün desteğini talep etti.

Esnaf çağrısı ve rekabet eleştirisi

Ateş, malum ilan sitelerinin sektördeki rolünü eleştirerek, esnafların bu sitelerin sunduğu koşullarla fiilen rekabete sokulduğunu belirtti. "Asıl rakibiniz, birlikte çalıştığınız firmalar. Çünkü artık sizin mesleğinize göz dikmiş durumdalar. Piyasadan sizden aldıkları güçle araç satın alıp kendileri satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ateş ayrıca, malum sitelere karşı esnafın destek vermesi gerektiğini vurguladı ve 25 binden fazla şikâyete dikkat çekti: "Malum sayfalara fahiş fiyat politikası nedeniyle Türk Rekabet Kurumu’na resmi 25 binden fazla şikâyet yapılmış durumda. Bu durumdan şikâyetçi olan esnaflarımızdan Satarız.com’a destek bekliyoruz."

Destek çağrısı ve vaatler

Ateş, platformun fiyat politikası ve dürüst yaklaşımıyla kalıcı olmayı hedeflediğini belirterek, esnafa yönelik destek teklifini şöyle özetledi: "Vatandaşlarımız ve esnafımız bir yıl boyunca bize destek versin. Ne kaybederler? Aksine kazançlı çıkacaklar. Çünkü biz fiyat politikamızla ve dürüst yaklaşımımızla yolumuza devam edeceğiz."

Son olarak hedeflerini netleştiren Ateş, "Biz Türkiye’nin her noktasında hızla büyüyen bir platformuz. Hedefimiz net: bireysellerin, galericilerin ve emlakçıların yanında durmak. Satarız.com Türkiye’ye yeter." diye konuştu.

