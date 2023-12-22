Satın almak lüks oldu! Büyük zam sonrası fiyatlar değişti: Artık iki kat pahalı!

Hamsi, pazar tezgahlarının favori ürünlerinden biri olarak bilinirken, son yaşanan fırtına nedeniyle olumsuz bir etkilenme yaşadı. Bu durum, hamsi fiyatlarının iki katına çıkmasına neden oldu. Fırtına, hamsinin popülerliğini ve tüketimini etkileyerek tüketicileri daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bıraktı. İşte detaylar...

Satın almak lüks oldu! Büyük zam sonrası fiyatlar değişti: Artık iki kat pahalı!
Yayın Tarihi:

Pazar tezgahlarının gözde ürünlerinden hamsi, son günlerde yaşanan fırtına nedeniyle büyük bir zam şoku yaşadı. Özellikle Karadeniz bölgesinde büyük bir ilgi gören ve halk tarafından sevilen hamsi, meydana gelen fırtınanın olumsuz etkisiyle birlikte fiyatlarını iki katına çıkardı. Bu durum, geçtiğimiz haftalarda 50-60 TL civarında satılan hamsinin kilosunun şu anda 110 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Taze balık almak isteyen vatandaşlar, tezgahlara bakarak şaşkınlıkla durumu izliyor. İşte detaylar...

hamsi

HAMSİ FİYATLARINDA BÜYÜK ZAM ŞOKU

Karadeniz'de meydana gelen fırtına, hafta sonu balık avını olumsuz etkiledi. Bu durum da hamsi fiyatlarının artışına katkı sağladı. Fırtına sebebiyle tezgahlardaki hamsi kilosu 110 lirayı bulunca, bu lezzeti sevenler düşük alım gücüne rağmen bir kez daha düşünmek zorunda kaldılar.

balık

Mezgit balığı da hamsiyle birlikte tezgahlara çıktı ve kilosu 150 TL olarak satışa sunuldu. Fırtına sona ermiş olmasına rağmen, balık fiyatları hala düşüş göstermedi. Balıkçılar, fırtınanın etkilediği fiyatların zamanla normale döneceğini düşünse de, şu anda pek çok balığın normalden daha yüksek fiyatlarla satıldığını belirtiyorlar. Tezgahlardaki son duruma göre yerli somon kilosu 200 TL, çupra ve levrek 150 TL, yerli uskumru 100 TL, istavrit 100 TL ve mezgit 150 TL'den satışta bulunuyor. Balıkçılar, tane olarak satılan balıkların da fırtına nedeniyle fiyatlarının arttığını ifade ediyorlar. Balıkçılar, fiyatların zaman içinde düşeceğini umut ederken, şu anda pek çok gıda ürününden daha uygun fiyatlarla geleceğini düşünüyorlar.

Öne Çıkanlar
PTT emekliye kıyak geçti! Yüksek tutarlı kredi ihtiyacınıza verilen oran şok edecek PTT emekliye kıyak geçti! Yüksek tutarlı kredi ihtiyacınıza verilen oran şok edecek
Ayçiçek yağında şok indirim! Fiyatı gören üçer beşer sepete atıyor: 2023'ün son indirimi! Ayçiçek yağında şok indirim! Fiyatı gören üçer beşer sepete atıyor: 2023'ün son indirimi!
Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler! Bu yöntemi bilenler daha az fatura ödüyor! Elektrik faturasını şıp diye düşüren etkili çözümler!
Çok Okunanlar
Mevduat faizinde rekor artış! 14.992 TL- 15.658 TL ikinci maaş alabilirsiniz Mevduat faizinde rekor artış! 14.992 TL- 15.658 TL ikinci maaş alabilirsiniz SGK bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Gizli bilgiyi ilk kez verdiler: Emekli maaşınız bir anda uçuşa geçecek! SGK bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Gizli bilgiyi ilk kez verdiler: Emekli maaşınız bir anda uçuşa geçecek! PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Sayılı günler sonra son şans elden gidecek Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Sayılı günler sonra son şans elden gidecek 7500 TL maaş alan emekliye banka, 7.800 TL promosyon+10.000 TL nakit finansman sağlıyor 7500 TL maaş alan emekliye banka, 7.800 TL promosyon+10.000 TL nakit finansman sağlıyor Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın