Satın almak lüks oldu! Büyük zam sonrası fiyatlar değişti: Artık iki kat pahalı!

Pazar tezgahlarının gözde ürünlerinden hamsi, son günlerde yaşanan fırtına nedeniyle büyük bir zam şoku yaşadı. Özellikle Karadeniz bölgesinde büyük bir ilgi gören ve halk tarafından sevilen hamsi, meydana gelen fırtınanın olumsuz etkisiyle birlikte fiyatlarını iki katına çıkardı. Bu durum, geçtiğimiz haftalarda 50-60 TL civarında satılan hamsinin kilosunun şu anda 110 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Taze balık almak isteyen vatandaşlar, tezgahlara bakarak şaşkınlıkla durumu izliyor. İşte detaylar...





HAMSİ FİYATLARINDA BÜYÜK ZAM ŞOKU

Karadeniz'de meydana gelen fırtına, hafta sonu balık avını olumsuz etkiledi. Bu durum da hamsi fiyatlarının artışına katkı sağladı. Fırtına sebebiyle tezgahlardaki hamsi kilosu 110 lirayı bulunca, bu lezzeti sevenler düşük alım gücüne rağmen bir kez daha düşünmek zorunda kaldılar.





Mezgit balığı da hamsiyle birlikte tezgahlara çıktı ve kilosu 150 TL olarak satışa sunuldu. Fırtına sona ermiş olmasına rağmen, balık fiyatları hala düşüş göstermedi. Balıkçılar, fırtınanın etkilediği fiyatların zamanla normale döneceğini düşünse de, şu anda pek çok balığın normalden daha yüksek fiyatlarla satıldığını belirtiyorlar. Tezgahlardaki son duruma göre yerli somon kilosu 200 TL, çupra ve levrek 150 TL, yerli uskumru 100 TL, istavrit 100 TL ve mezgit 150 TL'den satışta bulunuyor. Balıkçılar, tane olarak satılan balıkların da fırtına nedeniyle fiyatlarının arttığını ifade ediyorlar. Balıkçılar, fiyatların zaman içinde düşeceğini umut ederken, şu anda pek çok gıda ürününden daha uygun fiyatlarla geleceğini düşünüyorlar.