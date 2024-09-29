Savunma Sanayi Başkanı Görgün'den Baykar İddialarına Yanıt

Başkan Görgün'den Baykar Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar'ın İsrail ile işbirliği yaptığına dair ortaya atılan iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, bu tür asılsız suçlamaların, Türk savunma sanayisinin elde ettiği uluslararası başarıları itibarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Gerçeklere Dikkat Çekti

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu tür provokasyonlar, savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir" dedi.

Baykar'ın Rolü ve Başarıları

Baykar'ın, uluslararası fuarlarda yaptığı sponsorluklar dolayısıyla hedef alınmasının haksız bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Görgün, Türk savunma sanayisinin dünya genelinde 185 ülkeye 230'dan fazla stratejik ürün sağladığını vurguladı. Görgün, üretilen teknolojinin ve platformların dost ve müttefik ülkelerin savunma güçlerine katkı sağladığını belirtti.

ADEX 2024 Fuarında Güçlü Katılım

Türkiye'nin ADEX 2024 Fuarı'nda yüksek katılım gösterdiğini hatırlatan Görgün, fuara katılan 210 şirketin 50'sinin Türk olduğunu, bunun da Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel liderliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile İşbirliği

Görgün, Azerbaycan ile devam eden savunma alanındaki işbirliklerine de değinerek, "Birçok firmamız, Azerbaycan ile ortak üretim süreçlerine başlamış olup, bu güçlü kardeşlik bağları savunma sanayisinde de somut şekilde kendini göstermektedir. ADEX Fuarı kapsamında imzalanan birçok anlaşma, iki ülkenin savunma alanında daha derin işbirliklerine imza attığını kanıtlar niteliktedir" dedi.

Türkiye'nin Bağımsızlığı ve Mücadelesi

Son olarak, Görgün, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi yolunda attığı adımlarla her alanda gücünü kanıtladığını belirterek, "Bu başarı sadece bir firmanın değil, tüm milletimizin ortak başarısıdır. Aziz milletimiz, bu tür provokatif saldırılara itibar etmeyecek, milli çıkarlarını ve savunma sanayimizin gücünü her daim koruyacaktır. Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak, savunma sanayimiz küresel başarılarını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.