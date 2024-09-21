DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.887,98 -0,41%

Savunma Sanayii Milli Teknolojilerle Nusret-2024 Tatbikatında Yer Aldı

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin savunma sanayii firmalarının en yeni teknolojilerini tanıttığı bir platform oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:27
Savunma Sanayii Milli Teknolojilerle Nusret-2024 Tatbikatında Yer Aldı

Nusret-2024 Davet Tatbikatı Türkiye'de Gerçekleşti

Ev sahibi Türkiye'nin liderliğinde düzenlenen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, mayın harekatları eğitimlerinin gerçekleştirildiği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Tatbikatta Savunma Sanayii Sergisi

İzmir Körfezi ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mayın Filosu Komutanlığı tarafından organize edilen tatbikat, gözlemlenmesi gereken yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yaptı. Tatbikatın amiral gemisi olan TCG Sancaktar da dahil olmak üzere 12 Türk savunma sanayi firması, ürünlerini sergileyerek yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.

Sonitus’un Yenilikçi Su Altı Planörü

Sergide, radara yakalanmayan su altı planörü ile dikkat çeken Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, yeni teknolojinin özelliklerini şu şekilde anlattı: "Bu planör, arkasında iz bırakmadan 6 ay boyunca suyun altında seyir yapabilme kabiliyetine sahip ve 1000 metre derinliğe kadar inebilmektedir. Cihaz, herhangi bir keşif ihtiyacında kullanılabilir ve 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.” Ayrıca, planörün seyir denemelerine Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında devam ettiklerini belirtti.

Hoytek'in İnsansız Su Altı Cihazları

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan, cihazlarının dalgıçların giremediği derinliklerde pek çok görevi yerine getirebileceğini ifade etti. 100 ile 3000 metre arasındaki derinliklerde çalışabilen ve uzaktan kumandayla yönetilen bu cihazlar, arama-kurtarma, mayın tespiti ve imhası gibi işlemlerde kullanılıyor. Son olarak, geliştirdikleri 600 metre derinliğe inebilen cihazın bir süre önce Şili'ye gönderildiğini aktardı.

Tatbikata Uluslararası Katılım

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya’dan toplam 22 gemi ile gerçekleştiriliyor. Bu önemli tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci katılım göstermekte.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet...

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL ihtiyaç kredisi! Başvurmayan bin pişman oluyor
2
ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek
3
Savunma Sanayii Milli Teknolojilerle Nusret-2024 Tatbikatında Yer Aldı
4
Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları
5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi