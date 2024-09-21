Savunma Sanayii Milli Teknolojilerle Nusret-2024 Tatbikatında Yer Aldı

Nusret-2024 Davet Tatbikatı Türkiye'de Gerçekleşti

Ev sahibi Türkiye'nin liderliğinde düzenlenen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, mayın harekatları eğitimlerinin gerçekleştirildiği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Tatbikatta Savunma Sanayii Sergisi

İzmir Körfezi ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mayın Filosu Komutanlığı tarafından organize edilen tatbikat, gözlemlenmesi gereken yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yaptı. Tatbikatın amiral gemisi olan TCG Sancaktar da dahil olmak üzere 12 Türk savunma sanayi firması, ürünlerini sergileyerek yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.

Sonitus’un Yenilikçi Su Altı Planörü

Sergide, radara yakalanmayan su altı planörü ile dikkat çeken Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, yeni teknolojinin özelliklerini şu şekilde anlattı: "Bu planör, arkasında iz bırakmadan 6 ay boyunca suyun altında seyir yapabilme kabiliyetine sahip ve 1000 metre derinliğe kadar inebilmektedir. Cihaz, herhangi bir keşif ihtiyacında kullanılabilir ve 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.” Ayrıca, planörün seyir denemelerine Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında devam ettiklerini belirtti.

Hoytek'in İnsansız Su Altı Cihazları

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan, cihazlarının dalgıçların giremediği derinliklerde pek çok görevi yerine getirebileceğini ifade etti. 100 ile 3000 metre arasındaki derinliklerde çalışabilen ve uzaktan kumandayla yönetilen bu cihazlar, arama-kurtarma, mayın tespiti ve imhası gibi işlemlerde kullanılıyor. Son olarak, geliştirdikleri 600 metre derinliğe inebilen cihazın bir süre önce Şili'ye gönderildiğini aktardı.

Tatbikata Uluslararası Katılım

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya’dan toplam 22 gemi ile gerçekleştiriliyor. Bu önemli tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci katılım göstermekte.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, ürün ve teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı. Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 firma katıldı. Sergide insansız su altı cihazı da yer aldı.