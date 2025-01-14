Savunma Sanayii Zirveye Çıkıyor: Görgün 2025 Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Savunma Sanayiinde Yeni Hedefler ve Başarılar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin 2025 hedefleri ve geçtiğimiz yılki başarılarını detaylandırdı. Görgün, Türkiye'nin 2022 yılında en fazla NATO projelerine başvurduğunu vurguladı ve perşembe günü NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey yöneticilerle görüşeceğini açıkladı.

2023'te Büyük Bir Başarı Görüldü

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında 2023'e göre %29 artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştığını belirterek, bu durumun 6,5 milyar dolar hedefinin üzerinde gerçekleşmesiyle farklı bir başarı olduğunu ifade etti. “Savunma sanayi, ülkemizin yıldızı haline geldi,” diyen Görgün, sektörün büyüklüğüne dikkat çekti.

İhracatta Avrupa İlk Sırada

Görgün, Türkiye'den 180'i aşkın ülkeye ihraç edilen yaklaşık 200-300 ürün bulunduğunu belirtti. 2023 ve 2024 yılında imzalanan ihracat sözleşmelerinin toplam miktarının 20 milyar dolar olduğunu ifade eden Görgün, en çok ihracatın Avrupa'ya yapıldığını dile getirdi.

Yeni Projeler ve İnovasyon

SSB'nin 2024 içinde gerçekleştirdiği iki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 90’a yakın proje karara bağlanmıştır. İhracat yaptıkları firmalardan 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan 169 firma bulunuyor. Türkiye, özellikle Ar-Ge faaliyetleriyle 11. sıraya yükselmiş durumda.

NATO ile İş Birliği ve Gelecek Hedefleri

Görgün, NATO projelerine katılımın önemine değinerek, Türkiye'nin uluslararası ortaklarına güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu da belirtti. “Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz artık yabancı ülkelerin envanterine girmeye başladı,” dedi. Ayrıca, “Türkiye'nin savunma sanayisinde uluslararası alanda daha etkin olacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Türkiye savunma sanayisinde büyüme ve uluslararası iş birliği hedefleri ile dikkat çekiyor. Görgün’ün belirttiği gibi, çalışmak, üretmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek ana hedefler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın 2024 yılındaki icraatları ile 2025 yılına dair hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın 2024 yılındaki icraatları ile 2025 yılına dair hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.