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Savunma Sanayisi Ataşeleri: Türk Sektörü ile Uluslararası İlişkilerde Yeni Dönem

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ataşelerin Türk şirketleri ile yabancı kullanıcılar arasında köprü rolü üstleneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:36
Savunma Sanayisi Ataşeleri: Türk Sektörü ile Uluslararası İlişkilerde Yeni Dönem

Türk Savunma Sanayisine Yeni Bir Soluk

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni atayacakları savunma sanayisi ataşeleri'nin, Türk savunma sanayisi şirketleri ile yabancı ülkelerin kullanıcıları arasında önemli bir köprü olacağını vurguladı. Görgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin geçtiğimiz yıl yüzde 29'luk bir büyüme ile dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini aktararak, sektörde 416 görüşme ve toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Başarılar

Görgün, uluslararası alandaki işbirliklerine, anlaşmalara ve fuarlara büyük önem verdiklerini belirterek, bu bağlamda önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydetti. Geçtiğimiz iki yıl içinde 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirten Görgün, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak, ilk ayda 1 milyar doların üzerinde yeni sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

ABD ve NATO ile Güçlü Bağlar

Geçen yıl savunma sanayisi alanında en çok sözleşmenin ABD ve NATO ile yapıldığını açıklayan Görgün, 3,7 milyar dolarla en çok teslimat yapılan bölgenin de bu iki güç olduğunu söyledi. Görgün, 87 ülke ile savunma sanayisi işbirliği anlaşması yapıldığını, Türkiye'nin bu alanda kendini kanıtladığını belirtti.

Ateşelerin Görevi ve İlk Atama

Yeni bir uygulama olarak savunma sanayisi ataşelerinin görevlendirileceğini belirten Görgün, 23 ülke için çalışmaların sürdüğünü ve bu bağlamda ilk görevlendirmenin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yapıldığını açıkladı. Pakistan'da da bir müşavir atandığını kaydeden Görgün, stratejik ülkeler için atamaların devam edeceğini aktardı.

Gelecek Vizyonu

Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN projesinin ilerlemesinin hızla sürdüğünü, ilk fazda 6 uçak üretileceğini ve bu uçakların seri üretim süreçlerinin hızlandırılacağını ifade etti. Ayrıca, Çelik Kubbe hava savunma sistemi ile ilgili gelişmelerin devam ettiğini ve hava savunma sistemlerinin seri üretimleri için sözleşmeler imzalandığını sözlerine ekledi.

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