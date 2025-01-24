Savunma Sektöründe Alt Yüklenicilere Dövizle Sözleşme İmkanı

Savunma Sanayi Alt Yüklenicileri İçin Yeni Dönem

Savunma sanayi alanında yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalar, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmeler yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Dövizle Sözleşme Yapabilmenin Önemi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, savunma sanayi piyasanın büyük bir kısmının döviz cinsinden olması dikkate alındığında, mevcut kambiyo mevzuatı dolayısıyla alt yüklenici firmaların döviz cinsinden sözleşme düzenlemesi mümkün olmuyordu. Bu durum, kur riskine bağlı olarak Türk parası cinsinden fiyatlandırma yapılmasına sebep oluyordu ve ihalelerde maliyetleri artırıyordu.

Bu nedenle, yetkinlik gösteren alt yüklenici firmalara döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapma imkânının tanınması sektördeki maliyetleri dengeleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkinlik Değerlendirmesi

Alt yüklenici firmaların yetkinliği, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı çerçevesinde, şirketlerin sertifikalandırılması ile belirleniyor.