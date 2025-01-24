DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Savunma Sektöründe Alt Yüklenicilere Dövizle Sözleşme İmkanı

Savunma sanayi alt yüklenicileri için döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapma imkanı tanındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:06
Savunma Sektöründe Alt Yüklenicilere Dövizle Sözleşme İmkanı

Savunma Sanayi Alt Yüklenicileri İçin Yeni Dönem

Savunma sanayi alanında yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalar, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmeler yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Dövizle Sözleşme Yapabilmenin Önemi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, savunma sanayi piyasanın büyük bir kısmının döviz cinsinden olması dikkate alındığında, mevcut kambiyo mevzuatı dolayısıyla alt yüklenici firmaların döviz cinsinden sözleşme düzenlemesi mümkün olmuyordu. Bu durum, kur riskine bağlı olarak Türk parası cinsinden fiyatlandırma yapılmasına sebep oluyordu ve ihalelerde maliyetleri artırıyordu.

Bu nedenle, yetkinlik gösteren alt yüklenici firmalara döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapma imkânının tanınması sektördeki maliyetleri dengeleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkinlik Değerlendirmesi

Alt yüklenici firmaların yetkinliği, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı çerçevesinde, şirketlerin sertifikalandırılması ile belirleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin E-ihracatında Tekstil ve Kozmetik Ürünleri Öne Çıkıyor
2
1960’lardan Günümüze Kara Yol Projelerinde Yeni Dönem
3
Dolar/TL Yükselişe Geçti: 35,70 Seviyesinden İşlem Görüyor
4
Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Japonya Hariç Tüm Pazarlar Yükseliyor
5
Togg'un Yeni Fastback Modeli T10F için Ön Talep Süreci Nisan'da Başlayacak
6
Trump'tan Yeni Birim: Dış Gelir İdaresi Kuruluyor!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği