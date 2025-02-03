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Savunma ve Havacılık Sanayisi Ocak Ayında İhracat Rekoru Kırdı

Savunma ve havacılık sanayisi, Ocak 2025'te ihracatını yüzde 16 artırarak 383 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:06
Savunma ve Havacılık Sanayisi Ocak Ayında İhracat Rekoru Kırdı

Savunma ve Havacılık Sanayisi Ocak Ayında İhracat Rekoru Kırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının Ocak 2025’te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 383 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Sürdürülebilir İhracat Hedefleri

Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla başladıklarını ifade etti. İhracatın dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yükselerek yüzde 36’lık bir büyüme kaydettiğini vurguladı.

Uluslararası Faaliyetler Devam Edecek

Görgün, dünyaya ihracat yapabilen savunma sanayisi şirketlerinin, geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attıklarını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketleri hem de KOBİ’leri destekleyerek ihracat yapan şirket sayısını artıracaklarını açıkladı.

Son olarak, ihracat artışında ve ülkenin kalkınmasında katkıda bulunan tüm savunma sanayisi şirketlerine ve çalışanlarına teşekkür eden Görgün, bu başarıların ülkeye önemli kazançlar sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

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