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Savunma ve Havacılık Sanayisinde Ekim Ayında İhracat Rekoru

Ekim ayında savunma sanayi ihracatı 820 milyon dolara ulaştı, artış yüzde 61 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:44
Savunma ve Havacılık Sanayisinde Ekim Ayında İhracat Rekoru

Savunma ve Havacılık Sanayisinde Dikkat Çeken İhracat Rakamları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ekim ayında 820 milyon dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında bir artışı temsil ediyor.

Yılın İlk 10 Ayında Yüzde 18 Artış

Görgün, Türk savunma sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir şekilde yer aldığını belirtti ve ekim ayında elde edilen 820 milyon dolarlık ihracatla birlikte, yıl boyunca bu gelişmenin devam ederek 2024'ün ilk 10 ayında %18 artışla 5,125 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Son Bir Yılda İhracatta Yüzde 15 Artış

Savunma Sanayii Başkanlığı, geçen bir yıllık dönemde (Kasım 2023-Ekim 2024) ihracatın %15 artışla 6 milyar 326 milyon dolar seviyesine çıktığını aktardı. Görgün, hedeflerinin yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış sağlamak olduğunu vurguladı.

Dünya Çapında İhracat Faaliyetleri

2024 yılında 185 farklı ülkeye ürün ihraç ederek yeni bir rekora imza attıklarını belirten Görgün, büyük ölçekli firmalar ile KOBİ'lerin ihracat alanında daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla işbirliği faaliyetlerini artıracaklarını da sözlerine ekledi.

Özetle

Savunma sanayi, global başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

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