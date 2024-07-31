Sayıştay Başkanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı! Dolgun maaşlı personel alınacak

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birimi'nde görev almak üzere 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi ve Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi. Söz konusu iş ilanının, özellikle bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.



Sayıştay Başkanlığı'nın bu ilanı, bilişim sektöründe uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Sözleşmeli bilişim personeli olarak görev almak isteyen adayların başvuru süreçlerini yakından takip etmeleri ve ilgili belgeleri eksiksiz olarak sunmaları büyük önem taşımaktadır.

Sayıştay Başkanlığı’na personel alım şartları neler?

Sayıştay Başkanlığı'nın yapacağı bu alım, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre belirlenecek. Adaylar, ilgili yönetmelik gereği öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak ve bu sınavda başarılı olan adaylar arasından seçim yapılacak.





Başvuracak adayların, Sayıştay Başkanlığı'nın belirlediği şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar ve başvuru süreci ile ilgili detaylar, Sayıştay Başkanlığı'nın resmi web sitesinde ve ilana ek olarak sunulmuş olan dökümanda yer almaktadır. Ulaşılan başvuru bilgileri ve şartları ise şöyledir:

Eğitim: Adayların bilişim teknolojileri ile ilgili bölümlerden mezun olmaları veya bu alanda yeterli tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.



Tecrübe: Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışma deneyimi olan adaylar tercih edilecektir.



Teknik yeterlilik: Adayların, yazılım, sistem yönetimi, ağ yönetimi, veri tabanı yönetimi gibi alanlarda teknik bilgiye sahip olması beklenmektedir.



Başarılı adaylar, Sayıştay Başkanlığı'nın Bilgi İşlem Birimi'nde sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve görevlerini ilgili mevzuat ve Sayıştay Başkanlığı’nın çalışma prensiplerine uygun olarak yürütecektir.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvuruların belirlenen süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvuru şekli ve süresi ile ilgili detaylar, Sayıştay Başkanlığı'nın duyurusunda yer almakta olup, adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri önemlidir. Ayrıca, başvuru için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve belirtilen tarihler içinde teslim edilmesi gerekmektedir.