SEDDK Başkanı Davut Menteş, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

SEDDK Başkanı Davut Menteş Yaşamın Anlarını Destekledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek sağladı.

Etkinlikteki Rolü

Menteş, bu prestijli organizasyon aracılığıyla fotoğraf sanatına dikkat çekerek, sosyal medya ve haber dünyasındaki etkisini vurguladı. Fotoğraflar, toplumun farklı kesimlerini, sağduyu ve duygu yoğunluğu ile bir araya getiriyor.

Önemli Anların Ölümsüzleştirilmesi

Davut Menteş, etkinliği destekleyerek toplumsal hafızanın bir parçası olmayı ve önemli anların ölümsüzleştirilmesini hedeflediğini belirtti. Katılımı, sadece sigorta sektöründeki değil, genel anlamda kültürel etkinliklerdeki duyarlılığı da ortaya koyuyor.