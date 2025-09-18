SEDDK, Türk Dünyası Sigorta Birliği Zirvesine Üst Düzey Katılım Sağladı

Şuşa'da 8 devletin katılımıyla kuruluş töreni gerçekleşti

SEDDK, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen törenle kurulan Türk Dünyası Sigorta Birliği etkinliklerine üst düzey ve güçlü katılım sağladı. Birliğin kuruluş törenine 8 devletin katılımıyla tören düzenlendi.

Kuruluş bildirgesinde, birliğin öncelikli hedefleri arasında sigorta ve reasürans ilişkilerini güçlendirmek, teknoloji ve dijitalleşme, tarım ve doğal afet sigortaları başta olmak üzere tüm sigorta branşlarında tecrübe paylaşımı ve ortak projeler geliştirilmesi yer aldığı açıklandı.

Etkinlikler çerçevesinde, üye ülkelerin sigorta otoritelerinin başkanlarının da katıldığı panel gerçekleştirildi. Panelde konuşmasına yer verilen SEDDK Başkanı Davut Menteş, "bu tarihi ana tanıklık etmekten ve Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduklarını" belirtti.

Menteş, Birliğin hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile üst politika belgeleriyle desteklenerek, önemli projelerin kısa sürede hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin sigorta sektöründeki bölgesel liderliğine dikkati çeken Menteş, Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve dijital uygulamalar ile ülkenin doğal afet ve tarım sigortalarındaki deneyimini öne çıkardı ve Birlik aracılığıyla üye ülkelere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Menteş ayrıca, "Son 2 yıldır gözetim, denetim ve regülasyon alanındaki kurumsal aksiyonlarının olumlu sonuçlarının uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatinden kaçmadığını" belirterek, bu alandaki tecrübelerin üye ülke otoritelerine katkı sağlayabileceğini söyledi.

SEDDK'nın katılımıyla başlayan işbirliği ve tecrübe paylaşımı süreçlerinin, bölgesel sigorta piyasalarında güçlenmeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.