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Şeker fiyatlarına haftalık zam tarifesi: 1 Eylül'de yeni zam geliyor

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Şeker fiyatlarına haftalık zam tarifesi: 1 Eylül'de yeni zam geliyor
ürkşeker, Mayıs ayının başından bu yana kademeli olarak uyguladığı yüzde 30'luk zamdan sonra şeker fiyatlarına bir kez daha artış getiriyor. Daha önce KDV hariç 24 TL olarak belirlediği toptan şeker fiyatını 25 TL'ye çıkaran Türkşeker, 1 Eylül tarihinden itibaren bu fiyatı 27 TL seviyesine yükseltecek. Bu değişiklikler, şeker fiyatlarına yönelik üst üste gelen artışları yansıtıyor.

Türkşeker, Mayıs ayından bu yana devam ettirdiği art arda zamlara bir yenisini daha ekliyor. Şeker fiyatlarının sürekli yükselmesiyle birlikte Türkşeker, KDV hariç kilogram başına 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam yaparak fiyatı 25 TL seviyesine taşıdı.

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BloombergHT'nin haberine göre, kampanya kapsamındaki indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2'lik zam oranıyla birlikte ara sipariş ve talep toplama sürecini başlattı. Ancak bu talebin ne kadarının karşılanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Türkşeker'in açıklamalarına göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şeker kilogram fiyatı, indirim uygulanmadan KDV hariç 27 TL olarak belirlenecek. Bu durum da gerçekte 10 gün içinde şeker fiyatlarına yüzde 8 oranında yeni bir zam daha geleceği anlamına geliyor. Böylece son 4 ayda şeker fiyatları 11 defa yükselmiş olacak.

Ekonomi
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