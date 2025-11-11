Şekerbank'ın Tarımda Dijitalleşme Projesi Banking Innovation Awards 2025'te Bronz Ödül Aldı

Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi destekleyen projesiyle Banking Innovation Awards 2025'te 'Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu' kategorisinde Bronz ödül aldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:40
Şekerbank'ın Tarımda Dijitalleşme Projesi Banking Innovation Awards 2025'te Bronz Ödül Aldı

Şekerbank’ın tarımda dijitalleşme projesi uluslararası arenada ödülle taçlandı

Bankacılık inovasyonunda sürdürülebilirliğe somut katkı

Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden yenilikçi projesiyle uluslararası alanda başarı elde etti. Banka, çiftçiden ürün tedarik eden firmalara üretim süreçlerini tarladan itibaren anlık, şeffaf ve doğrulanabilir biçimde izleme imkânı sağlayan projesiyle Qorus-Infosys-Finacle ortaklığında düzenlenen ‘Banking Innovation Awards 2025’ yarışmasında ‘Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu’ kategorisinde Bronz Ödül kazandı.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir tarımı dijital çözümlerle destekleme kararlılığını sürdüren Şekerbank, tarım ekosisteminin tüm paydaşlarını tek bir dijital platformda buluşturan proje ile üretim süreçlerini uçtan uca izlenebilir hale getirdi.

Ödül töreni Atina'da gerçekleştirildi ve proje, 53 ülke, 130 finansal kurum ve 320 proje arasından seçilerek ödül aldı. Bu başarı bankanın sürdürülebilir tarım ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte takdir edildiğini gösteriyor.

Projenin sunduğu temel işlevler şunlar:

• Çiftçilerin üretim verilerini dijital ortamda kaydetmesi ve paylaşması;

• Ziraat mühendislerinin verimlilik analizlerini gerçek zamanlı yürütmesi;

• Gıda tedarik zincirindeki firmaların üretim kalitesini tarla bazında anlık olarak doğrulayabilmesi;

Ayrıca sistem, sürdürülebilir üretim sertifikasyonlarında kullanılabilecek güvenilir veri setleri oluşturarak hem üreticilerin hem de firmaların yeşil finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi bir araç işlevi görüyor.

Şekerbank’ın proje başarısı, tarımın geleceğine yön veren dijital çözümlere uluslararası ilginin ve sürdürülebilir bankacılık uygulamalarının öneminin altını çiziyor.

ŞEKERBANK, TARIMDA DİJİTALLEŞMEYİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN PROJESİYLE ULUSLARARASI...

ŞEKERBANK, TARIMDA DİJİTALLEŞMEYİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN PROJESİYLE ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küplü’de Ücretsiz Pirinç Soyma Tesisi Üreticinin Yüzünü Güldürdü
2
İstanbul Serbest Piyasada Dolar 41,7110, Avro 48,4870'den Açıldı
3
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor
4
Avrupa Borsaları Karşıtı Rüzgara Kapıldı
5
Sivas 1. OSB Enerjisinin %30’unu Güneşten Karşılıyor
6
Şekerbank'ın Tarımda Dijitalleşme Projesi Banking Innovation Awards 2025'te Bronz Ödül Aldı
7
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — 7-16 Kasım 2025 Fırsatları

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri