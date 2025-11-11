Şekerbank'ın Tarımda Dijitalleşme Projesi Banking Innovation Awards 2025'te Bronz Ödül Aldı

Şekerbank’ın tarımda dijitalleşme projesi uluslararası arenada ödülle taçlandı

Bankacılık inovasyonunda sürdürülebilirliğe somut katkı

Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden yenilikçi projesiyle uluslararası alanda başarı elde etti. Banka, çiftçiden ürün tedarik eden firmalara üretim süreçlerini tarladan itibaren anlık, şeffaf ve doğrulanabilir biçimde izleme imkânı sağlayan projesiyle Qorus-Infosys-Finacle ortaklığında düzenlenen ‘Banking Innovation Awards 2025’ yarışmasında ‘Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu’ kategorisinde Bronz Ödül kazandı.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir tarımı dijital çözümlerle destekleme kararlılığını sürdüren Şekerbank, tarım ekosisteminin tüm paydaşlarını tek bir dijital platformda buluşturan proje ile üretim süreçlerini uçtan uca izlenebilir hale getirdi.

Ödül töreni Atina'da gerçekleştirildi ve proje, 53 ülke, 130 finansal kurum ve 320 proje arasından seçilerek ödül aldı. Bu başarı bankanın sürdürülebilir tarım ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte takdir edildiğini gösteriyor.

Projenin sunduğu temel işlevler şunlar:

• Çiftçilerin üretim verilerini dijital ortamda kaydetmesi ve paylaşması;

• Ziraat mühendislerinin verimlilik analizlerini gerçek zamanlı yürütmesi;

• Gıda tedarik zincirindeki firmaların üretim kalitesini tarla bazında anlık olarak doğrulayabilmesi;

Ayrıca sistem, sürdürülebilir üretim sertifikasyonlarında kullanılabilecek güvenilir veri setleri oluşturarak hem üreticilerin hem de firmaların yeşil finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi bir araç işlevi görüyor.

Şekerbank’ın proje başarısı, tarımın geleceğine yön veren dijital çözümlere uluslararası ilginin ve sürdürülebilir bankacılık uygulamalarının öneminin altını çiziyor.

