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Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı

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Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer açıkladı. Doları olanlara ve dolar borcu olanlara önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomist Geçer, Ağustos ayına işaret etti. Doların 30 TL'ye çıkacağını söyleyen Geçerden önemli detaylar. İşte ayrıntılar.

Seçimden sonra Euro ve dolar hızla yükselmeye devam etmektedir. Dolar 27 TL'nin sınırına yaklaştı bile. Bu konu ile ilgili ekonomist Selçuk Geçer tarih belirtti. Ünlü ekonomist Ağustos ayına işaret etti. Doların 30 TL'yi görmesine birkaç gün kaldı dedi.

dolar

14 Mayıs seçimlerinden sonra dolar ve Euro'da ciddi artışlar devam etmektedir. Ekonomist Selçuk Geçer 27 TL sınırda olan doların 30 TL'ye çıkacağı tarihi gösterdi.

Daha öncede birçok tahminlerde bulunan ve vermiş olduğu tahminlerin doğru çıktığı Geçer, doları olanlara ve dolar borcu olanları uyardı.

Ekonomist Temmuz ayının sonu Ağustos ayı için döviz kurunun varacağı noktayı gösterdi. Açıklamasında 'Temmuz ayı sonu Ağustos ayının ortalarına doğru dolar 30 TL'yi görecek' açıklamasında bulundu.

DOLAR 30 TL'Yİ BULACAK

Selçuk Geçer konu ile ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: 'Merkez Bankasının tahminlerine göre dolar kuru 26 TL idi. Şuanda bu seviyeyi yakaladı. Yeni bir değerlendirmede ise kurumun yıl sonuna kadar tahmini 30 TL'nin üzerinde olacak' dedi.

Açıklamasına şöyle devam etti, 'Dolar kurunun serbest bırakılması doğru hamle. Dolar kuru gerçek değerini bulmalı ki yabancı gelecek. Ağustos ayının ortalarına doğru 30 TL üzerinde olacak' dedi. 

Ekonomi
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