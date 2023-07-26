Selçuk Geçer doların kaderini çizdi! 2 gün sonra doların kaç TL olacağını açıkladı

Dolar ve altın piyasasında yaşanan yükseliş hızla devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını merakla araştırıyor. Selçuk Geçer çarpıcı yorumlarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK GEÇER PİYASA DEĞERLENDİRMELERİ

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer piyasa ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçer açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Dünya geneli bu hafta açıklanacak FED kararlarına odaklandı. SWAP piyasaları yüzde 100 oranında 25 puanlık artış bekliyor. Bu durumda FED bu sene gerçekleştireceği ilk faiz artırımına gitmiş olacak ve ikinci faiz artırımı gündemde olacak. Geçtiğimiz ay faizlerin sabit kalması kararı sonrasında önceki faiz artışları sayılmıyor. Powell iki faiz artışının daha olacağını ve sonra yüksek seviyelerin devam edeceğini söyledi. Bu beklentiler sonrasında SWAP piyasaları faiz artışı konusunda emin. ABD enflasyonu düşüyor ancak çekirdek enflasyon halen yüksek. Diğer taraftan işsizlik ödeneği başvuruları düştü. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 228 bin kişi başvuru yaptı. Bu düşüşün faiz artırımı yönünde destek olduğu konuşuluyor. Çünkü piyasa işsizliğin arttığını ve istihdamın azaldığını düşünüyor. Altın fiyatlarında düşüş uzun vadeli olmasa bile kısa süreli düşüş yaşanabilir.





Yazın ilerleyen zamanlarında daha önce söylediğim gibi ONS altın, gram altın, çeyrek altın rakamlarında yükseliş devam edecek. Dolar ise Türk Lirasının değer kaybetmesi ve Temmuz ayı beklenen enflasyon verilerine bakıldığı zaman uluslararası piyasalarda yükselişe geçmesiyle dolar yükselişi de sürecektir. Türkiye gelişmeleri sürüyor. Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.7 bir artış yaşandığını göstererek 162.3 seviyesine yükseldi. Sıcak para girişi olabileceği ile ilgili sinyaller gelmiş oldu. Doların yakın zamanda 28 TL olması beklenebilir. Yaz ayları sonrasında turizm gelirlerindeki düşüşler de yaşanınca 30 TL üstüne çıkması muhtemel. Mehmet Şimşek ve ekibinin politika etkisiyle dış yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması yoğunlaştı. İşlerin şimdilik yoluna girdiği gözlemleniyor. Yine de yabancı yatırımcının ülkeye akın etmesini beklemek yanlış olur. S&P Direktörü Frank Gill tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de ekonomik rasyonellik ve Türkiye'nin ekonomik gücü görünüşe göre sağlam ama Türkiye ekonomisi bir o kadar da hassas. Gill Türkiye'yi takip edeceklerini söyledi. Ancak şimdiki pozitif görünüşler yabancı para artışının hızlanmasını sağlayabilir. Ek olarak Erdoğan'ın bazı ifadeleri tartışmalı olabilir ancak çoğunun vatandaşın gerçeğiyle ilgizi az. Türkiy'deki akaryakıt fiyatlarının Avrupa'dan düşük olduğunu iddia ediyor.'