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Selçuk Geçer doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı! 1 doları olan bile şaşıp kalacak

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Selçuk Geçer doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı! 1 doları olan bile şaşıp kalacak
Yatırımcılar piyasa hareketliliği ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Selçuk Geçer dolarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Selçuk Geçer sık sık yaptığı çarpıcı açıklamalar ve tahminlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu tahminler herkesi ters köşe yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK GEÇER'DEN ÇARPICI DOLAR AÇIKLAMALARI

Selçuk Geçer dolar yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ediyor. Selçuk Geçer elinde dolar alan vatandaşların acele etmemesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Geçer dolar borcu olan vatandaşların da elini çabuk tutması gerektiğini belirtti. Selçuk Geçer doların rekor şekilde bir rakama yükseleceğini, kısa sürede 35 TL seviyesine gelebileceğini, dolar borcu olanlar için de son alım fırsatlarının yaşandığını söyledi. 

Selçuk Geçer Dolar Açıklamaları

Önümüzdeki haftalarda doların gerçek değerlerine ulaşmasını beklediğini söyleyen Geçer Ekim ayından itibaren önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Tüm dünyada yaşanan hareketliliğin de altını çizen Selçuk Geçer doların önümüzdeki günlerde 38 TL seviyelerine yükselmesinin de yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. Selçuk Geçer'in tahminlerine göre yatırımcının elindeki dolarları satmadan önce biraz daha beklemesi gerekiyor. 

Ekonomi
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