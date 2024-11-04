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Seramik Sektöründe 138 Milyar Liralık Yatırım ve İstihdam Seferberliği

Bakan Mehmet Fatih Kacır, seramik sektöründe 22 yılda 138 milyar lira yatırım yapıldığını ve 39 bin istihdam sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:36
Seramik Sektöründe 138 Milyar Liralık Yatırım ve İstihdam Seferberliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır UNICERA Fuarı'na Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, son 22 yılda seramik sektöründe toplamda 138 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını ve bu yatırımlar doğrultusunda 517 teşvik belgesi düzenlendiğini bildirdi."39 bin istihdamın önünü açtık"

Bakan Kacır, konuşmasında, seramik sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti ve "Sektörü teşvik mekanizmaları ile desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyada önemli bir konumda

Kacır, Türkiye'nin seramik karoda Avrupa’nın üçüncü, dünyada ise beşinci büyük ihracatçısı olduğunu vurguladı. "Bugün Türkiye, Çin’den Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta, rekabetçi ürün ihraç edebilme kabiliyetine sahip bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar ve destek mekanizmaları

Bakan, Kütahya ve Yozgat'ta seramik sektörüne özel organize sanayi bölgeleri kurduklarını, ayrıca yeni yatırım teşvik sistemi ile finansmanı kolaylaştıracak tedbirler alacaklarını duyurdu. "Yeni uygulamalarla yatırımcılarımızın önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.

İhracat ve piyasa büyüklüğü

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türk seramik ürünlerinin dünya çapında tüketicilere ulaştığını ve Türkiye'nin seramik sektörünün net ihracatçı konumuyla dış ticaret dengesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, sektörün yüksek marka değeri ile global pazarda önemli bir yer edindiğine dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin sürdürülebilir bir fuar düzenlemesinin sektörün hangi noktaya geldiğini gösterdiğini ifade etti. Gültepe, yüksek faiz oranlarının ihracat üzerinde olumsuz etki yarattığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM)...

Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fuarın açılış törenine katıldı.

Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM)...

Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fuarın açılış törenine katıldı.

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